Sabadell aprova inicialment els pressupostos del 2026 amb l'únic suport del govern

L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat de forma inicial, en ple extraordinari, els pressupostos municipals per al 2026, que ascendeixen a més de 290,7 milions d’euros, un 1,7% més que l’any anterior. Els comptes, avalats només pels vots del govern de PSC i Junts, centren les seves prioritats en la millora de l’espai públic, l’habitatge, la seguretat i l’atenció a la dependència, mentre que tota l’oposició hi ha votat en contra en ser uns comptes "continuïstes" i que "no dibuixen un model de ciutat clar".
El regidor de Serveis Econòmics, Antonio Rodríguez Galián (PSC), defensa que el pressupost “manté els elements vertebradors dels darrers anys: justícia social, cohesió, protecció dels més desafavorits i compromís davant la crisi climàtica”. Segons sosté, “Sabadell continua tenint uns impostos per sota la mitjana de la comarca i d’altres ciutats similars”, i remarca que “presentem uns comptes equilibrats i amb el deute en descens”. Alhora, el portaveu del PSC, Eloi Cortés, subratllar que els pressupostos “van d’allò micro a allò macro”, i que s’hi reforcen àmbits com la seguretat —que enguany superarà els 300 agents de Policia Municipal i nova maquinària—, parcs i jardins, dependència –amb 3 milions d’euros– i habitatge, amb 600.000 euros per al contracte programa i noves actuacions de VIMUSA. “És un pressupost que aposta per millorar el dia a dia i per projectes de futur”, diu. Des de Junts per Sabadell, el tinent d’alcaldessa Lluís Matas també destaca que “invertir en promoció de la ciutat és invertir en futur”, i que el pressupost “posa l’accent en la seguretat, el manteniment de barris i el desenvolupament econòmic”. En matèria d'habitatge, la alcaldessa Marta Farrés va defensar la necessitat “de canviar el model”: “L’habitatge públic no només ha de ser de lloguer. Cal que l’administració torni a subvencionar la compra, sempre sota règim protegit, per posar habitatge ràpid al mercat i recuperar la inversió”.
En canvi, l’oposició va coincidir a qualificar els comptes de "continuïstes" i "mancats de visió transformadora". Oriol Rifer, de la Crida per Sabadell, parla d’uns pressupostos “poc ambiciosos i de mínims”, sense una aposta clara per “la ciutat verda ni l’habitatge digne”. La portaveu d’ERC, Sílvia Renom, remarca que “la pressió fiscal ha augmentat un 20% en tres anys, però les inversions reals cauen un 17%”. “Paguem més per tenir menys”, etziba, reclamant més ambició en habitatge i polítiques verdes. Des de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena considera que els comptes “no donen resposta als problemes quotidians, especialment en habitatge”, i reclama “una planificació més participativa i un model de policia de proximitat”. La portaveu del PP, Cuca Santos, considera que el model de gestió “no respon a les prioritats reals de la ciutat”, reclamant “ajuts directes i bonificacions fiscals per a autònoms i pimes, així com suport estable a les entitats socials”. El regidor no adscrit, Gabriel Fernández, critica “una nova pujada d’impostos”, que acumula “un increment del 21% en aquest mandat”.
Així i tot, des del govern defensen els comptes: "Una cosa és la calendarització i l’altra l’execució pressupostària. Mai abans aquest ajuntament ha tingut major execució pressupostària", ha defensat Rodríguez Galián. "Tots els projectes s’executen, el projecte és continuïsta, però hi ha partides que canvien i milloren", rebat.
Pla estratègic de subvencions 2026: consens limitat i abstencions crítiques
El ple també ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions 2026, que inclou una forta aposta per la inclusió social i manté les subvencions nominatives a entitats concretes. El text ha sortit endavant amb els vots de PSC i Junts, mentre que la resta de grups s'han abstingut o hi han votat en contra. El portaveu del govern, Eloi Cortés, ha reconegut que “cal menys burocràcia en la tramitació” i ha defensat la necessitat de “contenció” en les subvencions directes i de mantenir les nominatives com a eina d’estabilitat.
Des de l’oposició, Aurora Murillo (La Crida) critica el “caràcter continuïsta” del document, lamentant també que “les subvencions nominatives passen de 33 el 2024 a 42 el 2025” i apostant per les subvencions de lliure concurrència, alhora que ha reclamat “més suport tècnic a les entitats en la tramitació”. Una crítica que coincideix amb Sabadell en Comú Podem, que demana que el pla “no pot convertir-se en clientelisme” i reclama “democratitzar l’accés als recursos públics”. Sílvia Renom (ERC) coincideix també que el pla “manté l’estructura anterior sense grans canvis” i que “caldria incorporar indicadors de seguiment i més transparència”. Finalment, la popular Cuca Santos reclama “més estabilitat per a les entitats socials que atenen persones amb discapacitat o vulnerables”, així com “ajuts a autònoms i pimes i mesures de conciliació laboral per impulsar la natalitat”. En aquest sentit, Cortés puntualitza que “les subvencions no són per garantir serveis, sinó per donar suport a projectes d’entitats”.