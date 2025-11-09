ARA A PORTADA

Cinc anys després, a judici el mosso que va fer ús d’una Taser contra una noia a Sabadell

El policia afronta càrrecs per un delicte contra la integritat moral, mentre que la jove també serà jutjada amb una petició fiscal de tres anys i nou mesos de presó per atemptat, lesions i danys

Publicat el 09 de novembre de 2025 a les 17:56
Actualitzat el 09 de novembre de 2025 a les 18:38

Cinc anys després dels fets, s’ha confirmat que hi haurà judici pel cas de l’agent dels Mossos d’Esquadra que va immobilitzar amb una pistola Taser una dona de vint-i-sis anys a Sabadell. El policia haurà d’asseure’s al banc dels acusats, imputat per un delicte contra la integritat moral. L’advocada de la víctima, Norma Pedemonte, d’Alerta Solidària, reclama per a ell una condemna de quatre anys de presó, mentre que la Fiscalia ha decidit no presentar-hi càrrecs.

Al mateix procés, la dona també serà jutjada. En el seu cas, la Fiscalia li atribueix un delicte d’atemptat contra l’autoritat, a més d’un delicte lleu de lesions i un de danys, i sol·licita per a ella una pena de tres anys i nou mesos de presó.

El cas va succeir el 25 de novembre del 2020 en el marc de la pandèmia de la Covid. La jove va patir un atac d'angoixa quan va acudir al CAP, on tenia visita, ja que no haurien deixat entrar la seva mare, que l'acompanyava, per les restriccions del coronavirus. Aleshores, ella va reaccionar causant danys a les instal·lacions i enfrontant-se a personal sanitari, que va avisar la policia. Els Mossos d'Esquadra van disparar la jove per reduir-la. Després de rebre el xoc elèctric, va ser traslladada a l'hospital per una unitat del SEM. 

