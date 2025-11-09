ARA A PORTADA
Més de 200 nens i nenes fan de la Marxa Infantil de Regularitat una festa d’esport i natura León Guerrero
El Casal Cívic i Comunitari Sabadell – Centre es modernitzarà amb una inversió de la Generalitat Redacció
Javier Castillo: "La meva obsessió és trobar els límits de la narració dins del suspens" León Guerrero
Cinc anys després, a judici el mosso que va fer ús d’una Taser contra una noia a Sabadell
El policia afronta càrrecs per un delicte contra la integritat moral, mentre que la jove també serà jutjada amb una petició fiscal de tres anys i nou mesos de presó per atemptat, lesions i danys