Ensurt per una fuga de gas a la Creu Alta

Una fuga de gas ha provocat un ensurt aquest dissabte 8 de novembre al migdia. Al voltant de les 13.30 h al carrer Agnès Armengol, a la Creu Alta, els veïns del número 19 han detectat una olor forta i sospitosa que provenia dels dos comptadors situats al garatge de l'habitatge. Ràpidament, van avisar Bombers que van acudir amb una dotació.\r\n\r\nTot i que els detectors dels Bombers no van registrar cap alerta, aquests han ventilat el garatge i s'han posat en contacte amb la companyia de gas per tractar el problema.\r\n