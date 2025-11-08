ARA A PORTADA

Sabadell

Ensurt per una fuga de gas a la Creu Alta

Una forta olor va alertar els veïns del carrer Agnès Armengol aquest dissabte al migdia

  • L'habitatge afectat del carrer Agnès Armengol -
Publicat el 08 de novembre de 2025 a les 20:19

Una fuga de gas ha provocat un ensurt aquest dissabte 8 de novembre al migdia. Al voltant de les 13.30 h al carrer Agnès Armengol, a la Creu Alta, els veïns del número 19 han detectat una olor forta i sospitosa que provenia dels dos comptadors situats al garatge de l'habitatge. Ràpidament, van avisar Bombers que van acudir amb una dotació.

Tot i que els detectors dels Bombers no van registrar cap alerta, aquests han ventilat el garatge i s'han posat en contacte amb la companyia de gas per tractar el problema.

