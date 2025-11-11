ARA A PORTADA

L'últim del CE Sabadell

La Copa del Rei torna a la Nova Creu Alta deu anys després: qui és el rival?

Els arlequinats disputaran la segona ronda de la competició contra el Dépor

  • La foto de l'onze arlequinat a Sa Pobla -
  • Antonio Hidalgo a la Sala de Premsa Miguel Quereda -
Publicat el 11 de novembre de 2025 a les 13:26
Actualitzat el 11 de novembre de 2025 a les 13:39

El Dépor, de Segona Divisió, és el rival del CE Sabadell en la segona ronda de la Copa del Rei. Antonio Hidalgo tornarà a Sabadell entre el 2 i el 4 de desembre amb la Nova Creu Alta com a escenari, com també Ignasi Salafranca i Juan Diego Molina 'Stoichkov'. Els coruñesos venen de guanyar a la Cultu en lliga, segons a la classificació amb 23 punts, només per darrere del Ràcing. Un rival exigent pels de Ferran Costa, que encara estan imbatuts en totes les competicions i van eliminar el Poblense a la primera ronda a domicili amb un gol de penal de Rubén Martínez i una obra d'art de Javi López-Pinto (1-2). Amb un inici de temporada il·lusionant, cinquens, en playoff a la lliga, els arlequinats buscaran continuar vius en Copa pensant en la possibilitat de rebre un primera al Temple.

 

  • Antonio Hidalgo a la Sala de Premsa Miguel Quereda

De fet, fa deu anys que el Centre d'Esports no disputa un partit d'aquesta competició a casa. El precedent? Un empat a 1 contra el Castellón, que es va decantar als penals. El CES es va avançar amb gol de Marc Fernández i Lolo va anotar el definitiu empat a 1 pels orelluts que van transformar 4 penals per contra de les dues errades arlequinades. Agustín Fernández, doctor de la primera plantilla en l'actualitat, va llençar des dels 11 metres i a la banqueta hi havia el director esportiu, Lucas Viale. 

 

Notícies recomenades