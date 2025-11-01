El CE Sabadell empata davant del Juventud Torremolinos i continua invicte

Un altre empat del Centre d'Esports que tanca la setmana de tres partits amb millors sensacions que resultats. Els arlequinats, que s'han avançat als primers minuts, s'han repartit els punts davant del Juventud Torremolinos (1-1) en un partit molt intens i amb grans ocasions a les dues porteries. Continua invicte el Sabadell després de deu jornades amb tres victòries i set empats.
D'entrada, Costa ha presentat un onze molt diferent del que va sortir dimecres a la Copa del Rei, però idèntic al de fa tot just una setmana davant del Nàstic en lliga a la Nova Creu Alta. El més destacat, la presència a l'eix de la defensa de Kaiser i Arthur Bonaldo, i també de Joel Priego. Els tres van completar 120 minuts en l'eliminatòria contra el Poblense. En l'atac, ha repetit per tercera setmana consecutiva Agustín Coscia acompanyant Rodrigo Escudero com a referència en l'atac.
La posada en escena dels arlequinats a El Pozuelo ha estat molt bona. En els primers instants, Escudero ha gaudit d'una ocasió claríssima, regatejant el porter en primera instància, però veient com el mateix meta local arribava a temps de desviar el xut en l'últim moment. En l'acció posterior, no obstant això, ha obert el marcador el Centre d'Esports amb una gran rematada de cap de Bonaldo en el primer pal a la sortida d'un servei de cantonada. La resposta del conjunt malagueny ha estat als peus de Camacho que ha xutat fora després d'una bona jugada personal.
El ritme d'arribades a banda i banda ha continuat sent molt alt, però amb un Sabadell més dominador. Coscia ha fregat el segon en una jugada en què s'ha quedat sense angle i no ha pogut rematar a porteria quan ja havia superat Fran Martínez. També Escudero ha posat a prova el porter i Larry, a l'altra banda del camp, ha desaprofitat un mà a mà en uns deu primers minuts frenètics. Amb el pas dels minuts, els locals han començat a generar perill sobre la porteria de Fuoli, que ha estat protagonista en un llançament de falta de Cristóbal i, poc després, en un xut des de la frontal de Gallego. També han reclamat els de Torremolinos un possible penal de López-Pinto que el col·legiat no ha assenyalat.
En el tram abans del descans, els arlequinats han tornat a donar una passa endavant i han pogut duplicar de nou l'avantatge. Coscia ha tingut una ocasió claríssima a boca de canó després d'una centrada de Priego, però un defensor ha salvat el gol a plaer de l'argentí. Astals, després d'una jugada personal, ha fet treballar Martínez amb un xut des de la frontal. Fins al pas per vestidors ja no hi ha hagut més moviment. Un primer temps d'alternatives i moltes ocasions en què no s'ha notat el desgast de la Copa en cap dels dos equips.
A la represa, la intensitat s'ha mantingut, però les ocasions han arribat amb comptagotes. El cansament també s'ha començat a notar, a poc a poc, en els futbolistes i, en aquest context, els canvis han guanyat importància. Els locals han donat una passa endavant, buscant la igualada, i l'han fregat primer amb una rematada desviada de Camacho després d'una bona combinació amb Gallego. Poc després, ja no ha perdonat Iban Ribeiro, que havia entrat al descans, amb una gran volea al segon pal.
Ferran Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada de Sergi Segura i Cortés. El Centre d'Esports s'ha fet de nou amb el domini, però fins al tram final no ha trobat el camí de les ocasions. Miguelete, Rubén Martínez i Carlos Alemán, que han entrat en el tram final, han donat un plus a l'equip en els darrers instants de duel, ajudant l'equip a instal·lar-se a camp contrari i gaudir d'oportunitats clares. Miguelete ha fregat el gol amb un xut des de la frontal que ha marxat fora i també Rubén Martínez, amb un cop de cap alt al rebuig d'un xut de Priego. Ha mort a camp contrari el Sabadell, que fins i tot ha demanat la revisió d'un possible penal, però que s'ha hagut de conformar amb un empat a El Pozuelo. La pròxima setmana, el divendres, Tarazona a la Nova Creu Alta.
Fitxa tècnica
Juventud Torremolinos: Fran Martínez, Héctor Martínez (Christian, m. 46), Javi Mérida (Alonso, m. 20), Dani Fernández (Ribeiro, m. 46), Camacho, Cristóbal, Gallego, Larry (Edu López, m. 75), Roldán, Lesedi Steve i Diao (Gori, m. 60).
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Alemán, 84), Kaiser, Bonaldo, Astals (Segura, m. 68), Urri, Quadri (Miguelete, m. 84), Priego, López-Pinto (Rubén Martínez, m. 84), Escudero i Coscia (Cortés, m. 68).
Àrbitre: Daniel Clemente (comitè canari). Grogues: Héctor, Gori, Steve; Astals, Urri.
Gols: 0-1, Bonaldo m. 5; 1-1, Ribeiro m. 62.
Incidències: Partit de la jornada 10 disputat a l'estadi de El Pozuelo.