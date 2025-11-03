Victòria de prestigi del filial del CE Sabadell a domicili

Balsàmica segona victòria de la temporada per al filial del Centre d'Esports, que va assaltar un dels camps més complicats de la categoria i surt de la zona de descens després d'un inici de competició complicat. El conjunt dirigit per Marc Cabestany va mostrar una versió molt seriosa i madura per a endur-se els tres punts d'El Vilar de la UE Valls (1-2).
Després d'un inici igualat, Oussama Chlih va obrir el marcador amb un llançament de falta amb l'esquerra al pal llarg de la meta de Dani Fernández. La resposta va arribar en una centrada des de la dreta de Marc Fe, que Eloi Martínez va desviar cap a la seva pròpia porteria, igualant el duel passada la mitja hora de joc. Fins al descans, el duel va estar igualat i tots dos van tenir opcions, sense arribar a concretar ocasions clares.
A la represa, l'estratègia va decidir. Una sacada de banda en llarg del conjunt arlequinat va trobar el cap de Marco Muñoz que va fer l'1 a 2 en els primers compassos del segon temps. Poc després, repetint la fórmula, el mateix Muñoz va rematar massa alt, aquest cop en un servei des de l'altre costat. En el tram final, el conjunt arlequinat va saber defensar la renda amb encert, tancant files i reduint les opcions dels locals a les centrades laterals i les pilotes a l'àrea des de qualsevol punt. En un córner al descompte el Valls va tenir la més clara, però la rematada prop de l'àrea petita va sortir desviada.
Triomf cabdal dels homes de Cabestany que comencen a respirar i se situen dotzens amb set punts. La pròxima setmana, buscaran donar continuïtat a la dinàmica ascendent en la visita a l'Olímpia del Vilafranca, que també es troba a la zona baixa, penúltim amb cinc punts, tot i que arribarà al duel després d'aconseguir el seu primer triomf de la temporada a casa davant del Júpiter.