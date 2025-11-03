El juvenil del CE Sabadell es retroba amb el triomf a l'Olímpia

Després de dos empats i una derrota, el juvenil arlequinat va tornar al camí del triomf amb una gran remuntada davant del Cornellà a l'Olímpia (3-1). Els de Juanjo Roldán van saber madurar el partit per imposar-se en el segon temps aprofitant la superioritat numèrica. Els cornellarencs, cuers a la classificació del grup 3 de Divisió d'Honor, es van avançar en els primers minuts a través de Yurii Kisak.
No obstant això, abans del descans, Lluc Montón va veure dues amonestacions consecutives, deixant el seu equip amb deu tota la segona meitat. Els canvis del Centre d'Esports van tenir efecte a la represa amb l'entrada d'un Samu Bauló que va transformar un penal a l'hora de joc. Va continuar buscant el gol després de la igualada l'equip arlequinat i va trobar el camí amb una obra d'art de la perla de l'obrador Fran Rivera. L'extrem va superar dos rivals i també el porter amb un xut amb rosca que va picar el travesser abans d'entrar.
En el descompte, va sentenciar el conjunt sabadellenc amb una diana de Joan Forner. Amb aquesta victòria, continua invicte a casa el juvenil del Sabadell, amb dues victòries i dos empats, i puja fins a la sisena posició de la taula amb onze punts, en un gran inici de competició a la màxima categoria del futbol formatiu estatal. La pròxima jornada visitaran el Constància, que es troba a la zona baixa de la classificació.
Empat mercantilista a casa
Una categoria per sota, a Nacional, el Mercantil va empatar, curiosament també contra el Cornellà, en aquest cas el juvenil 'B', al Joan Murtró (2-2). Els d'Arnau Basagaña es van avançar molt d'hora a través d'Iker Gutiérrez i va duplicar abans del quart d'hora de joc amb una diana de Jairo Sánchez. Poc després, Aitor López va retallar i Adrián Hidalgo va fer l'empat definitiu al segon temps. Repartiment de punts agredolç d'un conjunt blaugrana que és desè i visitarà l'Olot la setmana vinent.