La Fundació Òpera a Catalunya rep la Medalla d'Or del Gran Teatre del Liceu

La Fundació Òpera a Catalunya va rebre una de les Medalles d’Or del Gran Teatre del Liceu, en un acte que el dilluns va aplegar guardonats i representació institucional. La companyia sabadellenca va rebre la Medalla Institucional, en reconeixement per la seva contribució a la promoció, divulgació i difusió de l’òpera a Catalunya, tot garantint la continuïtat i creixement d’un cicle operístic de més de quaranta anys. Aquest reconeixement se suma als altres guardons obtinguts enguany, com el Premi Ópera XXI per a l’Escola d’Òpera de Sabadell i el Premi Teatre Barcelona per a la producció de Carmen de Bizet, presentada els mesos d’abril i maig dins la temporada 2024-25.
La Medalla d’Or és la màxima distinció del Gran Teatre del Liceu, atorgada per reconèixer la tasca i dedicació de persones o institucions en àmbits culturals i en què es valora especialment el prestigi, la internacionalització i la contribució a la cultura operística. En l’edició d’enguany, s’han reconegut també altres personalitats i institucions com Josep Pons, Àlex Ollé, Javier Camarena, Marina Abramović, Hèctor Parra, Fundación Santander, Anna Maleras i Joan Uriach.
Xavier Servat, president de la Fundació Òpera a Catalunya, va recollir el guardó i va dedicar unes paraules d’agraïment al Gran Teatre del Liceu, a les entitats, institucions i col·laboradors que donen suport a Òpera a Catalunya, així com als teatres que formen part del Circuit pel seu compromís, i una menció especial a Mirna Lacambra, alma mater d’aquest projecte.
Sota el lema ‘Òpera per a tothom’ i amb valors com el suport als joves talents, l’accessibilitat, la vocació de millora, la proximitat i l’arrelament a la societat, la FOC porta l’òpera a una xarxa de 13 ciutats catalanes i treballa per garantir l’accessibilitat i la creació de cultura al territori i el desenvolupament del talent jove.
El Circuit Òpera a Catalunya
La Fundació Òpera a Catalunya (FOC) està formada per l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, l’Orquestra Simfònica del Vallès, la Fundació Banc Sabadell i la Fundació Fluidra, i compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell, el Ministerio de Cultura y Deporte - INAEM, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions, patrocinaadors, col·laboradors i mecenes.
El Circuit Òpera a Catalunya està integrat per les ciutats de Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Granollers, Reus, Girona, Vic, Tarragona, Lleida, Viladecans, Barcelona, Figueres i Cornellà. El compromís d’aquestes ciutats i institucions fan possible que Catalunya compti amb un model únic que permet la difusió i accés democràtic de l’òpera al territori d’una manera eficient i sostenible.