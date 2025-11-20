ARA A PORTADA
Els cribratges de càncer de mama de Sabadell "sí que funcionen", però hi ha "un 30% de dones que no s'hi presenten" Redacció
Sabadell posa la primera pedra de 108 pisos assequibles de Can Gambús i reivindica més suport per ampliar el parc públic Marta Ordóñez
Els passos soterrats de la Gran Via no convencen: "Transmeten inseguretat i estan molt deixats" Jan Cañadell Puigmartí
Sabadell retrà homenatge al filòsof Pere Lluís Font
Serà divendres a les 19h amb un acte al Casal Pere Quart, a la Setmana del Llibre