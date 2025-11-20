ARA A PORTADA

Sabadell retrà homenatge al filòsof Pere Lluís Font

Serà divendres a les 19h amb un acte al Casal Pere Quart, a la Setmana del Llibre

  • El filòsof Pere Lluís Font a la biblioteca de casa seva -
Publicat el 20 de novembre de 2025 a les 11:59
Actualitzat el 20 de novembre de 2025 a les 12:06

Sabadell oferirà un homenatge al recent Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Pere Lluís Font, aquest divendres a les 19h al Casal Pere Quart. El distingit filòsof i teòleg de 91, que anys viu a Sabadell des de fa temps, continua contribuint a la divulgació de la filosofia, a través de la traducció al català dels grans autors i de la publicació d’obres pròpies com La filosofia al natural.

El 2022 Pere Lluís Font va guanyar el Premi Nacional a la millor traducció, del Ministeri de Cultura. Pere Lluís Font treballa incansablement des de fa anys per reivindicar que el català sigui una llengua que pugui explicar perfectament la filosofia. Durant anys ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. És un gran coneixedor de Montaigne, Descartes, Pascal, Spinoza i Kant. 

L’acte d’aquest divendres a Casal Pere Quart, inscrit en la Setmana del Llibre a Sabadell, inclourà una entrevista al filòsof a càrrec del cap de Cultura de Diari de Sabadell, Guillem Plans, al filòsof. A més, l’actriu sabadellenca Mariona Ribas llegirà fragments del seu darrer llibre, La filosofia al natural

