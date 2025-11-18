Tots els espectacles per a la primera infància del festival elPetit a Sabadell

Ja és aquí elPetit, el Festival Internacional d’Arts per a la Primera Infància, que arriba a Sabadell del 20 al 29 de novembre. Les seus seran laSala, l’Estruch, el Teatre Principal, la Biblioteca de Ponent, la Biblioteca Vapor Badia i la Biblioteca del Nord. La capital vallesana acollirà deu espectacles i tres tallers de companyies artístiques nacionals i internacionals.
A més, laSala esdevindrà el centre cultural de referència i d’acollida perquè les persones internes del Centre Penitenciari Brians 2 puguin assistir als espectacles amb les seves famílies.
Programació a laSala
So – Companyia Lagunarte (França) Espectacle adreçat a infants a partir de 6 mesos, per endinsar-se en els sons i les sensacions del paisatge. Es podrà veure el diumenge 23 de novembre a les 10.30 h i a les 12 h. La primera sessió serà una funció relaxada per a infants amb neurodivergència. La companyia ha fet residència a laSala i estrena l’obra al mateix teatre.
Gesto – Companyia Taiat Dansa Peça per a infants de 3 a 5 anys, amb una instal·lació audiovisual interactiva que combina moviment, llum, so, música i art visual. Es podrà veure el dissabte 22 de novembre a les 11.30 h.
Juguem? – Companyia Ninnus Viatge dins l’imaginari d’una nena que ens convida a descobrir un món ple de fantasia. Hi haurà funcions escolars i dues sessions obertes al públic el dissabte 29 de novembre a les 10 h i a les 11.30 h.
Komunumo – Companyia Eléctrico28 Estrena adreçada a infants de més de 5 anys, que parla sobre un sistema de cures global en una societat formada per animals. Es podrà veure el divendres 21 de novembre a les 18 h.
Teatre Principal
Ona – Companyia Laura Alcalà i LaSúbita Espectacle íntim i poètic per a infants de 2 a 5 anys, que combina dansa, objectes, llum i música en directe. Es podrà veure el diumenge 23 de novembre a les 12 h, a més de funcions escolars. És una coproducció de laSala i el Mercat de les Flors, després d’una residència a laSala.
Únicos – Companyia Da.Te.Danza (Andalusia) Preestrena de dansa contemporània per a infants de més de 3 anys. Es representarà el dissabte 22 de novembre a les 10 h.
L’Estruch
Fosca – Companyia Aurora Bauzà i Pere Jou Espectacle inaugural del festival, per a infants de més de 4 anys. Explora la foscor com a espai de creativitat i imaginació. Es representarà el dijous 20 de novembre a les 19 h, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets dels Infants.
Schattenwerfer (L’ombra de les coses) – Coproducció amb el teatre de titelles Alte Fuhrhalterei (Osnabrück, Alemanya) L’obra explora la relació entre una ombra i el seu cos, qüestionant de manera lúdica la jerarquia d’aquesta relació. Es podrà veure el dissabte 22 de novembre a les 11.30 h.
FLORes – Companyia Milímetro Peça de dansa que recorda com som de diferents, fràgils i fortes. Es representarà el diumenge 23 de novembre a les 10 h, amb funcions escolars addicionals.
Tallers a les biblioteques
Les tres biblioteques públiques de Sabadell també formen part de la programació d’elPetit amb tres tallers familiars:
Biblioteca de Ponent – Brodas Bros en família Taller de hip-hop amb les germanes Berta i Clara Pons, adreçat a infants de més de 3 anys. L’objectiu és gaudir conjuntament, experimentant la llibertat i la força del moviment. Dilluns 17 de novembre, 17.30 h.
Biblioteca Vapor Badia – El cos parla – moviment en família Taller de la companyia Amaité, per a infants de més de 2 anys. Proposa descobrir com parla el cos, com respira l’espai i com crear moments màgics de connexió a través del moviment. Dilluns 17 de novembre, 18 h.
Biblioteca del Nord – Un món de colors Taller impartit per Eva Vázquez, adreçat a infants de més de 3 anys. Les famílies participaran en la cocreació d’un mural tèxtil col·lectiu amb materials reciclats. Dilluns 17 de novembre, 17.30 h. L’artista, en col·laboració amb pares i mares interns als centres penitenciaris, ha creat Xarxa, la instal·lació de joc que es podrà veure als vestíbuls d’elPetit durant el festival.
El festival
Enguany, elPetit celebra la seva 21a edició, amb 97 funcions en 11 ciutats del territori, del 15 al 30 de novembre. El programa ofereix propostes transversals, accessibles i innovadores, pensades per a infants de 0 a 5 anys i les seves famílies.