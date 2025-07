El Fresc 25, el Festival d’Estiu de Sabadell, ha tancat la seva vuitena edició amb un balanç molt positiu, que reafirma la bona acollida del públic i la consolidació del festival com a referent cultural estiuenc a la ciutat i al territori. En total, el Festival ha comptabilitzat 3.300 espectadors en els 14 espectacles programats, assolint un 88 % d’ocupació mitjana i demostrant, un any més, la confiança del públic en la proposta.

Un dels aspectes més destacats d’aquesta edició ha estat el notable increment en la venda d’abonaments. Un 16,5 % del total d’entrades venudes s’han venut mitjançant un abonament. Aquesta xifra gairebé dobla la de l’any passat, quan van suposar un 8,5 % del total, i confirma l’interès del públic per gaudir de la programació de manera completa i fidel.

L’edició d’enguany ha comptat amb 14 espectacles, un menys que l’any passat, i ha aconseguit exhaurir les localitats en sis ocasions: l’obra de teatre Una ciutat brillant, la primera coproducció del Fresc en aquest cas amb la companyia alGalliner; el concert de Judit Neddermann i Pau Figueres; les comèdies Els ossos de l’irlandès i La paella dels dijous; el recital de poesia Venus i Adonis, amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch i Lluís Claret, reestrenat al Fresc 10 anys després de la seva primera presentació; i el concert de cloenda de divendres passat amb Blaumut.

A més d’aquests èxits, l’escenari del Fresc ha acollit també noms destacats com Lluís Homar i Xavier Albertí, amb l’antologia poètica Una llum constant; el monòleg de Rosa Renom La majordoma; la veu de Mariona Escoda i el drama contemporani El principi d’Arquimedes, entre d’altres.

Bona nota

De les dades de ticketing se’n desprèn que el Fresc continua exercint una considerable atracció més enllà de Sabadell. Es manté el percentatge del 40% d’espectadors procedents de fora de la ciutat, especialment dels municipis del Vallès Occidental i de Barcelona ciutat però també de municipis força més allunyats, reforçant així el Fresc com un pol d’atracció cultural d’abast nacional.

D’altra banda, el recompte provisional de les enquestes de satisfacció realitzades entre els espectadors confirma que el festival també manté una molt bona percepció per part del públic. A la pregunta ‘Com valores la teva experiència al Fresc?’, la nota mitjana obtinguda és de 8’7 sobre 10, una puntuació que consolida el Festival d’Estiu de Sabadell com una proposta cultural ben valorada i apreciada per qui hi assisteix.

Una edició marcada per la meteorologia

Si bé la primera setmana del festival va coincidir amb una intensa onada de calor i la recta final es va veure ‘amenaçada’ per les previsions de pluja, aquestes condicions meteorològiques no han impedit que totes les sessions s’hagin celebrat amb normalitat, tot i que sí que han condicionat, a la baixa, la venda d’entrades d’última hora. “Aquestes circumstàncies fan que els espectadors que esperen a l’últim moment per decidir si venen al Fresc s’ho pensin dues vegades i, en aquest sentit, sí que hem notat una disminució de la venda presencial, a la taquilla del Fresc, per a l’espectacle del dia”, justifica Joan Carles Sunyer, director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, organitzadora del Fresc.

Malgrat tot, “el Fresc 25 confirma que la ciutat i el territori continuen responent a una proposta cultural diversa i de qualitat. Estem molt satisfets de l’ocupació i, sobretot, de la fidelitat del públic, que ens anima a continuar treballant perquè el festival segueixi creixent i millorant any rere any”, afegeix Sunyer.

El Fresc 25 ha estat organitzat per la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal. El Festival es desenvolupa a l’Amfiteatre dels Jardinets de l’Espai Cultura Sabadell, un espai a l’aire lliure molt ben valorat tant pels artistes com pel públic tant per la proximitat que ofereix com per l’experiència de gaudir de propostes culturals de qualitat a la fresca en ple centre de la cocapital del Vallès Occidental.