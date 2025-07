FOTOS | La Jove Orquestra Simfònica del Vallès brilla amb el seu talent en formació

La Jove Orquestra Simfònica del Vallès (JOSV), una pedrera de talent musical, ha reivindicat el seu treball interpretant dues peces fonamentals de la història de la música aquest diumenge 14 de juliol al Teatre La Faràndula. La Ballade per a flauta i orquestra de Reinecke, dirigida per Pablo García Ortiz, jove eivissenc i estudiant de l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) i amb la madrilenya Virgínia Tato (també estudiant de l'ESMUC) i flauta principal durant la interpretació. Finalment, sota la direcció de Xavier Puig, la JOSV ha interpretat la Simfonia núm. 6, en si menor de Txaikovski. És paradoxal com talents tan joves han presentat amb veterania les dues últimes peces de Reinecke i Txaikovski; els seus cants de cignes.

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: