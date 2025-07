“Amb ceba o sense?”, passió i rivalitat al concurs de truita de la Festa Major de la Creu de Barberà

La Festa Major de la Creu de Barberà s’està celebrant durant aquest cap de setmana (del divendres 11 al diumenge 13 de juliol). Són tres dies intensos amb una programació pensada per a totes les edats: activitats infantils, concursos, música en directe, sopars populars i molta festa als carrers del barri.

"Aquí no ens avorrim"

Montse Ferré, de la junta de l’Associació de Veïns, va expressar l’esperit que es viu aquests dies al barri: "Sóc de la junta de l'associació de veïns i organitzo activitats, però avui he vingut amb els meus fills per gaudir de la festa."

Montse Ferré

JUANMA PELÁEZ

Durant la jornada de divendres, Ferré detallava les propostes més divertides per als més petits: "Hem estat a la fira i al concurs de dibuixos també, on els nens han passat una estona genial."

Sobre la diversitat d’activitats i actes per a tots els públics, afegia: "Cada dia hi ha activitats per a totes les edats a la Festa Major del barri: animació, concursos, jocs per als nens. Aquí no ens avorrim."

Cuina popular

Una de les activitats més destacades del programa de divendres va ser el tradicional Concurs d’all i oli i de truites de patates, que va reunir veïns i veïnes amb moltes ganes de passar-s’ho bé… i també de debatre quin és el secret d’un bon all i oli.

Detalls del concurs

JUANMA PELÁEZ

La participació als concursos de cuina va ser exclusivament de gent del barri, tal com va destacar Encarnació Circuns, l'associació de veïns: "Tenim diversos participants als concursos de truita: 6 truites i tres participants al d’all i oli."

Encarnació Circuns

JUANMA PELÁEZ

També va destacar un moment únic de la Festa: "M’ha fet especial il·lusió dos pares participants que cadascú ha preparat la seva truita amb les seves filles."

Detalls del concurs

JUANMA PELÁEZ

Sobre la clàssica polèmica culinària (truita de patates amb ceba o sense) explica: "Nosaltres només diem truita de patata, després els participants ja escullen els ingredients: si ceba, pebrot per acompanyar, etc."

Revalidacions, estrenes i secrets de cuina

Entre els concursants, tenim Paula García, que vol revalidar títol. Va competir en totes dues categories, quedant tercera al concurs d’all i oli l’any passat i primera al de truita l’any 2023. Per a ella, "el secret d’un bon all i oli és la paciència." Sobre com s’ha de cuinar la truita, explica: "La truita de patates amb ceba i, a més a més, jo hi afegeixo pebrot."

Paula García

JUANMA PELÁEZ

Per la seva banda, Carme Filella s’ha estrenat aquest any al concurs d’all i oli, participant després de descobrir l’activitat en l’edició passada. Ho ha fet amb una clara reivindicació culinària: "El secret és aixafar bé el cap d’alls, i només posar all, oli i sal. Res més. Ni llet, ni ous… Perquè llavors ja no és all i oli, és una salsa d’ous o una maionesa." Ha vingut al concurs amb un missatge ben clar: "Defensar l’all i oli genuí, que gairebé no el fan bé enlloc, sobretot als restaurants, on elaboren succedanis."

Carme Filella

JUANMA PELÁEZ

La festa continua

Demà, diumenge 13 de juliol, encara queden diverses activitats per celebrar-se, com la bicicletada cultural fins al Museu d’Art, la trobada de puntaires, una exposició de motos, una xocolatada popular, una gimcana infantil i un concurs de gossos en col·laboració amb la Protectora d’Animals de Sabadell, entre altres. La jornada acabarà amb una sessió d’havaneres amb La Vella Lola, acompanyada de rom cremat i la cloenda de festa a càrrec de les Bruixes del Nord, que posaran punt final a un cap de setmana ple de vida i tradició.