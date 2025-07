El cervell darrere l’èxit de Dagoll Dagom

No ha sortit mai a cantar a l’escenari, però ha fet que Dagoll Dagom pugui continuar triomfant. Durant la darrera dècada, Anna Candelas ha estat la productora adjunta de la històrica companyia, que diumenge va dir adeu a mig segle de trajectòria teatral. La seva feina l’ha convertida en una especialista solucionant maldecaps. Quadrar horaris de professionals i equipaments, estar al dia de riscos laborals, organitzar càstings... Són només algunes de les tasques que ha desenvolupat en els últims 10 anys. I, per si no fos poca cosa, s’ha encarregat de la comunicació i el màrqueting dels espectacles.

“Un bon productor ha de ser una persona molt organitzada. Ha de saber gestionar molts fronts oberts: constantment passen coses que no estaven previstes en el guió i sempre són diferents”, explicava la sabadellenca sobre la feina que ha desenvolupat a la companyia els darrers 10 anys. “A més, el productor necessita tenir una molt bona gestió de persones, entendre a la perfecció la feina que fa cadascú”, afegia una setmana abans del comiat de Dagoll Dagom. Per això, li ha calgut ser observadora, sempre estar molt atenta a les necessitats de tot l’equip.

Ha estat un cicle. Va entrar a la companyia el 2014, justament amb la primera producció de Mar i Cel, l’obra amb què s’ha acomiadat Dagoll Dagom. Per cert, en aquesta nova edició, amb tres sabadellencs molt implicats: Biel Llongueras ha interpretat els personatges d’Abderrahïm i Idriss II; Cisco Cruz, qui des de fa anys resideix a Sabadell, ha encarnat Salam, Baró de Dènia i el Soldat; i, per últim, Raül Grau ha format per de la producció com a preparador físic de la companyia. Entremig, Candelas ha treballat a Scaramouche, Maremar, T’estimo si he begut, Bye Bye Monstre, L’alegria que passa i La gran nit, el gran concert-espectacle al Grec de l’any passat.

“Ha sigut una setmana intensa de tancament plena d’emocions...”, reconeixia la productora. “A les ganes d’acabar aquesta temporada llarga s’hi suma l’emoció. Es tanca un cicle de Mar i Cel, un cicle a la companyia, un cicle professional i un cicle a la meva vida. Tot plegat és massa gros per mi. Per això vaig dia a dia”, explicava. És complicat concretar una cosa amb què quedar-se després de tants anys i experiències viscudes. “M’he fet professional en aquesta casa. Em quedo amb tot el que hi he après, amb el que he crescut i tot el que he madurat”, conclou.

L’alegria de Dagoll Dagom va passar per Sabadell abans de l’adeu definitiu. Sí, la companyia va portar L’alegria que passa a la Faràndula. Va ser el febrer de 2024 i, en ple cinquantè aniversari de la companyia, no hi va quedar ni una butaca lliure.