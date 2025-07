Mercè Martínez i Ivan Clemente, a ‘Tots els nens creixen'

El Teatre Condal estrena aquest dilluns un concert titulat Tots els nens creixen. L’espectacle va ser la primera mostra del que ben aviat vol ser un musical i que ja ha estrenat un disc amb totes les peces musicals. És a dir, va ser una posada en escena de les cançons de l’obra. En el repartiment, talent sabadellenc: un gran nom del teatre musical català com Mercè Martínez i el talent emergentd’Ivan Clemente, que va ser seleccionat en unes audicions on es van presentar més de 400 aspirants. No és el seu primer gran projecte, ja que tot just ha acabat les funcions de Los chicos del coro a La Latina de Madrid, l’Olympia de València i el Tívoli de Barcelona.

Barcelona, 1992. En un context marcat per la inauguarció dels Jocs Olímpics, el Pere –interpretat per Ivan Labanda– viu un fet que li fa perdre la innocència i li marcarà la vida per sempre. El musical, compost per Andreu Gallén i amb la producció de la sabadellenca Anna Candelas, bascula entre aquell moment i 20 anys desprésm el present.

Ivan Clemente representa el Manolo del passat. “És un personatge pallasso, molt divertit, el líder de les gamberrades. Destensa el drama, tot i que també crea algun incendi”, riu l’actor sabadellenc. “Tots tenim un amic així que ens porta bogeria. Crec que amb ell comparteixo amb ell les ganes de viure i l’extroversió. M’aporta ganes de continuar sent així”, descriu Clemente. Però evidentment, comporta reptes: “Sobretot, vocals. Hi ha molta riquesa musical i expressiva en les cançons, que transmeten tant que com a intèrpret no has de fer feina de més. La música et porta a l’emoció. Això sí, has d’estar a l’altura”.

Mercè Martínez és l’únic personatge del passat i del present. Encarna la Neus, la mare del protagonista. “Té molta màgia a dins. Veu coses que els altres no veuen”, explica l’artista, qui no feia musicals des de Golfus de Roma, el 2022. Si ha acceptat aquest, diu, és perquè val molt la pena.