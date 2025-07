Pere Arquillué, Jaume Madaula i Martita de Graná: tot el que sabem de la temporada cultural de tardor

La temporada de tardor dels Teatres Municipals de Sabadell desplegarà més de 40 espectacles entre setembre i desembre, amb una programació que recorre els clàssics universals, la creació contemporània i el talent local. La Faràndula, el Teatre Principal, LaSala Miguel Hernández i L’Estruch seran escenaris d’un diàleg entre la memòria i el present, amb propostes que busquen emocionar, interpel·lar i fer reflexionar el públic. La nova temporada inclou teatre, música, òpera, dansa, circ i activitats familiars, convidant a tots els públics a descobrir la gran tradició escènica i musical de la ciutat.

Les entrades per a tots els espectacles es posaran a la venda dimecres, 16 de juliol a la tarda, mitjançant la plataforma municipal de venda de localitats així com a la taquilla del Teatre Principal, oberta dimecres i dijous de 18 a 20 h i els divendres i dissabtes d’11 a 13h i de 18h a 20h. També es posaran en venda els paquets d’entrades per als concerts simfònics i per la temporada d’òpera, que permeten adquirir localitats amb descomptes que van del 10 al 40%.

Teatre

La programació de teatre s’obrirà amb la força d’Un déu salvatge, de Yasmina Reza (20 de setembre, La Faràndula), una mirada descarnada sobre les relacions humanes amb Pere Arquillué com a director i actor i un repartiment de luxe integrat per Laura Conejero, Ivan Benet i Laura Aubert. La temporada escènica continuarà amb Martita sea! (27 de setembre, La Faràndula), una stand-up comedy protagonitzada per la comediant Martita de Graná, que passarà per Sabadell en el marc del Parapariures, el festival de comèdia de la ciutat.

El Teatre Principal serà l’escenari de l’estrena de Carn humana, una comèdia negra que reflexiona sobre la deshumanització. Escrita i dirigida pel dramaturg sabadellenc Josep Julien i protagonitzada per Santi Ricart i Meritxell Calvo, l’obra es podrà veure els dies 18 i 19 d’octubre.

Per altra banda, en un espai tan singular com el Cementiri municipal de Sabadell, tindrà lloc la representació d’El dol. Aquest espectacle, creat per Jaume Madaula, proposa un exercici poètic sobre la mort i el dol. La representació està programada per al 15 de novembre, oferint una experiència teatral íntima i reflexiva en un entorn únic.

Una altres de les propostes destacades de la temporada serà El combat de les oblidades, al Teatre Principal, el 25 d’octubre.

Dins del Festival RBLS de teatre jove (8 de novembre, L’Estruch) la companyia La Passatgera presentarà l’obra Un respir. La programació teatral es tancarà (7 de novembre, Teatre Principal) amb Això no és un final, un espectacle de la companyia CIPO 4651 protagonitzat per persones amb discapacitat intel·lectual. Es tracta d’una proposta sorgida del programa de mediació comunitària i drets culturals de la Fabrica de Creació de Sabadell, on s’estrenarà el proper 19 de juliol després d’un any de residència artística treballant amb professionals de les arts escèniques.

Música

La música simfònica viurà moments d’alt voltatge emocional a la programació de tardor de La Faràndula. Per una banda, el debut del director d’orquestra Andrés Salado com a titular de l’Orquestra Simfònica del Vallès, el 19 de setembre, amb La Patètica de Txaikovski i les Últimes cançons de Strauss. Per l’altra, la magnífica Missa Solemnis de Beethoven (21 de novembre). La programació inclou també el tradicional Festival de Valsos i Danses (3 i 4 de gener de 2026).

La nova temporada de música de cambra, organitzada per Joventuts Musicals de Sabadell al Teatre Principal, dibuixa un recorregut delicat i profund amb Les quatre estacions de Vivaldi amb Maria Florea i la Franz Schubert Filharmonia (2 d’octubre), el Trio Fortuny (31 d’octubre), Benet Casablancas i la seva obra per a piano (19 de novembre, en el marc del cicle Música al Saló), la Gio Symphonia & Diego Ares (26 de novembre) i Winterreise de Schubert, amb Pau Armengol i Ignasi Cambra (12 de desembre).

Pel que fa a l’òpera, la Fundació Òpera a Catalunya produirà i estrenarà a La Faràndula dues grans produccions: Les noces de Fígaro, de W.A. Mozart (15, 17, 19 i 21 d’octubre) i per primera vegada es representarà a la nostra ciutat L’holandès errant, títol del prestigiós i aclamat compositor alemany R. Wagner (28 i 30 de novembre i 2 de desembre).

Per a tots els públics

El públic familiar trobarà, un any més, una atenció especial amb la reposició del musical Pinocchio, de la Joventut de la Faràndula (8, 9, 15 i 16 de novembre a La Faràndula), que també oferirà els imprescindibles Pastorets, de Josep M. Folch i Torres (del 20 de desembre a l’11 de gener), amb més d’un centenar d’intèrprets de totes les edats.

La tardor serà també el moment d’una nova edició d’elPetit, el Festival Internacional d’Arts per a la Primera Infància que organitza LaSala, Centre de Creació d’Arts per a les Famílies de Sabadell en col·laboració amb l’Ajuntament. Del 20 al 24 de novembre es podran veure espectacles com Fosca, d’Aurora Bauzá i Pere Jou o Únicos de Da.Te Danza, entre d’altres, a L’Estruch, el Principal o laSala.

Dansa i circ

La dansa i el circ també tindran un protagonisme destacat a la programació. El XXè Certamen Coreogràfic de Sabadell celebrarà dues dècades donant suport a la creació contemporània amb dues sessions a L’Estruch, en les quals s’escolliran les creacions guanyadores en les modalitats professional (4 d’octubre) i local (5 d’octubre). El circ arribarà amb el cicle Circ en família (18 i 25 d’octubre, 8 i 29 de novembre, L’Estruch) i amb la proposta contemporània Tenet, d’Eunoia Kolektiva (25 d’octubre, L’Estruch).

La temporada es completarà amb dues sessions musicals especials, una dedicada a la música de cobla i l’altra protagonitzada per la Banda de Musica de Sabadell. Es tracta de Pintant sardanes, ballant colors, un concert interdisciplinari amb la Cobla Jovenívola de Sabadell i l’artista Quim Moya (14 de desembre, Teatre Principal); i el recital nadalenc Per Nadal, la Banda al Principal! (21 de desembre, Teatre Principal).