Wagner atracarà el vaixell fantasma a la Faràndula

La temporada vinent de la Fundació Òpera a Catalunya deixa clar un missatge: el públic viurà noves emocions. Per primera vegada, Wagner es desplegarà amb tota la seva riquesa expressiva a la Faràndula. Serà amb L’holandès herrant, l’apassionada llegenda del mariner condemnat a navegar eternament fins que una dona trenqui la seva maledicció. El vaixell atracarà a finals de novembre i serà el segon títol de la temporada, que arrencarà amb la responsabilitat de, com a mínim, acostar-se a les xifres històriques d’assistència que la precediran. Tant a Sabadell, on s’ha batut el rècord de vendes i abonaments, com en el total de Catalunya, on s’han sumat 45.790 espectadors –un increment del 38%–.

“Sortirem del repertori italià i francès per descobrir un nou món. Serà un pas endavant”, comenta convençut el flamant director artístic de la FOC, Jordi Torrents, qui renovarà les temporades operístiques combinant clàssics amb títols que no s’hagin fet mai abans. Aquesta primera òpera és una declaració d’intencions de la nova línia a seguir després que Mirna Lacambra i la resta de la companyia l’escollissin per agafar les regnes del càrrec. Està convençut que aquesta òpera molt potent farà que els espectadors surtin contents de la Faràndula.

Tot serà des de zero, amb una proposta que jugarà amb la il·luminació i projeccions. La direcció d’escena recaurà en Emilio López i la musical, en Josep Planells Schiaffino. Maribel Ortega serà Senta, mentre que José Antonio López farà d’holandès, Carlo Colombara de Daland i José Ansaldi, d’Erik. La fitxa artística respon, també, a la intenció d’alternar cares noves i solistes de solvència més que comprovada.

“Wagner és difícil de fer a la Faràndula i a la resta de teatres del circuit d’òpera perquè requereix una orquestra gran, però aprofitarem que L’holandès errant no necessita aquestes dimensions colossals. És una òpera molt potent i expressiva”, comenta el director artístic de la FOC.

La resta de la programació

Abans, l’òpera Les noces de Figaro de Mozart inaugurarà la temporada a l’octubre, en una reposició de la darrera producció presentada en el cicle l’any 2015. “És molt adequada perquè la representin els alumnes de l’Escola d’Òpera. És música molt refinada i podríem dir que el paradigma del teatre cantat. Encara que no ho pugui semblar, és exigent. S’ha de cantar molt bé, amb estil”, analitza Torrents. En aquest cas, també es combinaran cares noves i habituals de la FOC, sota direcció musical de Daniel Gil de Tejada i d’escena, de Miquel Gorriz. A la Faràndula, hi aterrarà el 15, 17 i 19 d’octubre. Els dies 16 i 18 serà el torn de l’Escola d’Òpera.

Ja el 2026, la temporada continuarà amb l’òpera Norma, de Bellini, i finalitzarà amb La traviata, de Verdi, totes dues en produccions revisades de les ja presentades anteriorment en el Cicle Òpera a Catalunya.