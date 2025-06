Josep Lluís Llusià, nomenat oficialment nou president del Cercle Sabadellès

Relleu confirmat i oficialitzat a la presidència del Cercle Sabadellès 1856. L'acte de canvi de junta directiva ha servit per iniciar una nova etapa a l'entitat, que aposta per una línia continuista. El president sortint, Joan Carles Riba, ha començat la seva intervenció acomiadant-se del càrrec. "Ha estat un honor i un luxe presidir aquesta entitat. He estat intens i pesat, però sempre ho he fet pensant en el millor pel club. M'ho he passat molt bé. Marxo amb l'orgull de saber que hi haurà certa continuïtat en la presidència i la junta directiva. Deixo el club molt millor que el que vaig agafar i això és motiu d'estar satisfet i content", afirma.

D'altra banda, Riba ha destacat el paper del nou president, Josep Lluís Llusià, en l'anterior mandat. "He deixat el llistó alt (riu), però espero que tu també puguis deixar un club millor que el que trobes ara. En el seu moment vam entrar junts, vam decidir que jo fos el president i crec que va ser un encert com ho és que ara que agafi el relleu. Sense la teva gestió econòmica el club estaria molt malament i estic segur que en quatre anys la situació serà envejable", explica.

Llusià i Riba, abraçant-se / J. Peláez

La candidatura encapçalada per Llusià ha estat l'única presentada i mantindrà cinc dels vuit membres de la junta anterior. "Fa cinc anys parlàvem de donar una volta al club i vam aconseguir girar la truita, sobretot en la part econòmica. Hem fet un bon tàndem i les circumstàncies han permès fer aquest relleu natural. El club mantindrà la solidesa econòmica, però també serem un club inversor i que buscarà millorar l'entitat. No hi ha hagut eleccions, que també és positiu pels socis, per l'estabilitat i confiança al projecte", assegura el nou president.

Josep Lluís Llusià també ha volgut traçar el full de ruta a seguir en el seu mandat. "Les línies a seguir es poden classificar en quatre més una. La primera és la continuïtat, però amb una visió renovadora i de millora. Buscarem l'excel·lència. Finalitzarem el pla d'inversions i iniciarem un altre per continuar creixent. Intentarem millor la part social i esportiva, sempre des de la sostenibilitat. Ampliarem els serveis per als socis, també volem posar un nombre límit per mantenir la qualitat de servei i, en últim lloc, ens endinsarem en el món de la tecnologia amb la implementació d'una IA. El més u que deia, és el 'Cercle d'Empreses', es va començar en l'anterior junta, però amb l'augment de les quotes va quedar paralitzat per manca de temps. La resposta dels socis va ser molt bona, es van apuntar 70 o 80 persones, i el que volem és crear un entorn on tots els membres del club que busquin lloc per intercanviar inquietuds professionals, tinguin aquesta possibilitat", analitza. L'acte ha tancat amb el canvi simbòlic de junta.