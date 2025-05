El nou calendari de la biblioteca Vapor Badia: les obres s'endarrereixen

La biblioteca Vapor Badia estarà tancada fins al mes d’agost, segons preveu l’Ajuntament. Les obres, que serviran per impermeabilitzar la coberta de l’edifici i per millorar el sistema de climatització de diversos espais de la biblioteca, no acabaran aquest maig, com es va preveure al desembre, quan se’n va anunciar el tancament perquè no podien garantir les temperatures mínimes, sinó que ho faran a l’agost, finalment. Les pluges intermitents d’aquest mes d’abril passat han endarrerit el procés d’instal·lació de la coberta perquè, com expliquen des del consistori, “la impermeabilització de la coberta és una feina que ha de portar-se a terme en condicions seques”. Per aquest motiu, el procés de construcció i, en conseqüència, d’obertura, s’ha vist ajornat de manera obligada.

La notícia ha modificat els plans de molts estudiants que tenen el costum d’anar-hi sovint i calculaven poder-hi tornar per preparar la recta final del curs i, en el cas de molts alumnes, la selectivitat.

L’equipament va tancar el 27 de desembre de l’any passat perquè, com va assegurar aleshores Eloi Cortés, portaveu del govern, “no era possible mantenir la biblioteca oberta amb les obres en marxa”, però era necessari un canvi perquè era “antic i fallava”.

Alternatives per als usuaris

Davant d’això, l’Ajuntament ha gestionat diverses solucions per poder reduir al màxim els danys del tancament del Vapor Badia –sovint de gom a gom des del maig– a les portes d’una selectivitat: les biblioteques de Ponent i del Sud ampliaran els seus horaris durant el període final d’exàmens de les universitats i el Batxillerat i, a més, també es posarà a disposició de l’alumnat la biblioteca del campus de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des del consistori, però, remarquen la necessitat que hi havia de fer aquestes obres pel deteriorament en què es trobaven les instal·lacions i les mancances que presentaven. D’altra banda, asseguren que els nous equips de calefacció, ventilació i aire condicionats estan dissenyats per ser més sostenibles i consumir menys energia que els anteriors per, així, a part de millorar les condicions del nou equipament, tenir un menor impacte ambiental.

Nervis entre els estudiants que fan la selectivitat

Milers d’alumnes de Batxillerat a la ciutat estan a menys d’un mes d’iniciar la selectivitat i el Vapor Badia és un dels centres neuràlgics dels estudiants que prefereixen preparar-se fora de casa. La incertesa de quan obrirà l’equipament fa setmanes que és present entre els alumnes que pretenien anar-hi a preparar el tram final del curs i creien que ho podrien fer al Vapor Badia: “Em costa estudiar a casa i volia estudiar la ‘sele’ aquí”, explica una alumna, decebuda.