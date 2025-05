“Han acabat obres i no retiren l’estructura”

El teu defensor

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Una lectora del Diari ha fet arribar a la secció El teu defensor una queixa relacionada amb una estructura metàl·lica abandonada al carrer de Gràcia, cantonada amb el carrer Garcilaso, a Sabadell. Segons explica, aquesta estructura va ser col·locada per una empresa, constructora d’un bloc d’habitatges, als números 165-167 del mateix carrer.

Durant la construcció, es va instal·lar una tanca que ocupava tota la vorera i, com a mesura informativa i preventiva, es va col·locar un suport metàl·lic amb un cartell que avisava dels treballs i demanava disculpes per les molèsties. Però, tal com denuncia la veïna, fa temps que el cartell ha desaparegut, probablement a causa del vent i la pluja, i només hi queda l’estructura de ferro amb una base de fusta. “Després del temps transcorregut, crec que s’hauria de retirar”, conclou la lectora.

L'Ajuntament ho ha reclamat

Des del Diari, s’ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell, que ha informat que la responsabilitat de retirar aquesta estructura és de l’empresa constructora. El consistori també ha explicat que, quan es detecta que una empresa no ha retirat el material associat a una obra, es posen en contacte amb ella perquè ho faci “com més aviat millor”. En aquest cas concret, segons fonts municipals, ja s’ha fet el contacte amb l’empresa perquè procedeixi a la retirada de l’estructura. El teu defensor continuarà fent seguiment del cas per comprovar que la incidència es resolgui.

Des del Diari de Sabadell també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. El tipus d’incidència pot estar relacionada amb l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus…

També des del Diari us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart (Rambla,69) i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.