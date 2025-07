Camela, els clàssics de Disney o Lady Gaga i Bradley Cooper pugen a l'escenari en català

El polifacètic artista vallesà Gerard Sesé promet una bona dosi de música en directe i diversió per tancar la temporada cultural de Cal Calissó. "Serà la meva primera vegada allà, però no a Castellar, on ja vaig actuar fa anys en el marc de la Festa Major", rememora. En la cita d'aquest dijous al vespre -20 hores-, presentarà projecte nou al costat de la cantant i actriu Judith Porta. Es tracta de Catversiono, una proposta que només s'ha pogut viure fins ara a Cerdanyola, la ciutat natal de Sesé.

El duet oferirà en concert amb temes de tots els gèneres i formes. Com és habitual, l'actuació tindrà un fil conductor: el català. "Toquem clàssics de Mar i Cel, un popurri de rock català i èxits en altres llengües com l'anglès, l'italià o el castellà, versionats en català", avisa sobre la performance.

Un ampli repertori musical, en català

Tampoc hi faltaran temes de Disney i pel·lícules recents com 'A star is born'. Tots dos es vestiran de Lady Gaga i Bradley Cooper per interpretar Shallow, que s'encadenarà amb cançons icòniques de Pimpinela o Camela. La traducció de lletres suposa un constant contrast cultural que esdevé tota una experiència en directe. "Molts idiomes serveixen per a traduir peces i la gent ho veu normal. Passa amb Grease o música de Disney que no ens sona estranya en castellà. En català, en canvi, passa poquet. I nosaltres ho fem", resumeix. Sobre l'escenari recullen el llegat de Núria Feliu, que també forma part del repertori. "Qualsevol llengua del món pot servir per a traduir els grans clàssics", insisteix.

La posada en escena contempla diàlegs i escenificacions que per moments traslladen l'espectador a una espècie de teatre improvisat. "Els dos som una mica actors i és un espectacle complet, amb xou entre cançó i cançó", explica Sesé, que es presenta a la seva pàgina web com a músic, compositor, creador de contingut, intèrpret, humorista, escriptor, periodista, politòleg, actor, guionista, cantant, bandautor, intèrpret, xouman, docent...

De fet, les seves creacions no han passat desapercebudes i algunes han assolit una gran repercussió a la xarxa, on comparteix vídeos amb un to irònic en forma de paròdia. Una de les últimes que es va fer viral va ser un tema cantat per al càsting d'OT, que acumula milers de visualitzacions. Tot plegat, sense deixar de banda una premissa molt clara: "Molta gent em diu que, si ho fes en castellà, tindria molta més volada. Però jo ho faig per activisme lingüístic", tanca convençut. Dijous, el públic castellarenc tindrà l'oportunitat de viure-ho en primera persona.