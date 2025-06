Badia accelera entre llums i ombres per retirar l’amiant: "No estem venent fum"

Les reunions amb les comunitats afectades s’estan fent aquests dies per resoldre dubtes dels veïns, encara sense calendari per iniciar els treballs

Badia vol agilitzar una de les prioritats llargament reivindicades en el municipi. L’objectiu: començar la retirada efectiva de l’amiant abans de final d’any. L’alcalde Josep Martínez Valencia, els serveis tècnics de l’Ajuntament i l’empresa ACM 2020 van començar el maig passat la ronda de reunions amb les comunitats de propietaris i els gestors dels veïnats per explicar els detalls sobre com es desenvoluparà l’actuació a cada edifici. La ronda de visites encara no s’ha acabat. El calendari, indeterminat, és una de les preocupacions dels residents. Als carrers es barreja una sensació d’expectació i realisme, molt marcat per dues generacions de pares a fills amb mirades diferents.

Reunions sobre l`amiant a Badia

ACN

En les trobades en marxa s’exposen les característiques específiques detectades a cada edifici, a partir de les visites prèvies que es van fer per a la redacció dels projectes de retirada de l’amiant, i les accions que es duran a terme per treure els elements de fibrociment. També es busca resoldre els dubtes que es plantegin. “Els projectes estan ara en exposició pública i, una vegada aprovats definitivament en el ple municipal, s’iniciarà la fase de licitació per tal que les empreses es puguin presentar”, detalla Martínez sobre la fórmula. La voluntat és aclarir com serà l’obra, les mesures de prevenció dels veïns i l’autorització que hauran de donar al consistori per executar els treballs, en tractar-se d’una intervenció pública en un bé privat.

Edificis amb amiant a Badia

Juanma Peláez

“No estem venent fum. És un procés complex i pioner i en un procediment administratiu d’aquestes característiques ens podem trobar amb dificultats sobrevingudes. Amb les visites volem explicar amb transparència el punt en el qual ens trobem i resoldre els dubtes que els veïns puguin tenir”, reivindica l’alcalde en declaracions al Diari.

La retirada de l’amiant començarà a 127 edificis de Badia, que conformen la fase 1, els projectes de la qual es van aprovar en el ple municipal del mes d’abril. Les primeres actuacions són relativament senzilles, ja que es treballarà en uns blocs en què només s’han de retirar unes canonades externes als blocs. En la intervenció també s’inclouran les cobertes.

L’operació global es duu a terme mitjançant la subvenció que l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya (ARC) va concedir a l’Ajuntament, impulsor del primer estudi sobre aquestes característiques fet al país, i que va ser sufragat per l’Associació de Veïns i l’Ajuntament. Els propietaris no hauran de gratar-se la butxaca, almenys, pel que fa a la retirada del fibrociment.

Optimisme prudent i dubtes

En el municipi es respira una barreja d’optimisme i cautela. “És un procés llarg. Fa quatre anys que es van aprovar els 4,5 milions i s’han fet diferents licitacions. Portem molts anys i com més es triga, més degradació hi ha. Però sabem que és complicat. Ja no només és un tema d’estètica, sinó de salut”, expressa Juan José Díaz, president de l’Associació de Veïns de Badia, present en els encontres.

La comissió creu que, com a mínim, no es podrà començar a treballar fins a l’any que ve. “Tant de bo es pugui fer abans i ens equivoquem”, sostenen. En qualsevol cas, celebren l’avenç. “No volem ser pessimistes i esperem que aquesta sigui la vençuda, però cal ser prudents i no vendre dates inassumibles”, argumenta Díaz.

Amiant a Badia

David Chao

Entre els residents que ja han tingut el contacte amb els responsables, celebren que s’estiguin compartint els passos amb els directament afectats. “La informació que ens han donat és bona, tot i que en les visites encara no especifiquen les dates. És un pas que ha de ser definitiu, perquè és una ajuda que pot vèncer i, per això, confiem que es pugui accelerar. Ens han parlat de tres empreses diferents per treballar en tot el procés, una per a cada tasca”, precisa Ricardo Pérez, veí d’un dels blocs on s’actuarà. Ell apunta a la seguretat i la salut com a factors clau. “S’ha de fer bé perquè si no aquest material retirat podria provocar una catàstrofe. Ens han dit que el mateix dia que es tregui l’amiant, es transportaran els residus i no es quedaran aquí”, confia. Algun precedent, però, obre la porta al neguit. Els representants de l’empresa especialitzada reiteren que la seguretat està garantida i que les làmines en cap cas patiran trencaments que puguin exposar la salut dels veïns de la ciutat.

L’esperança de totes les veus és transformar una localitat molt estigmatitzada. “Som una ciutat dormitori, amb poc comerç i indústria. Sobretot, formada per gent que hem fet vida aquí des que existeix Badia. Depenem molt de les ajudes i poder transformar el parc d’habitatges és molt important”, ressalta Pérez. En edificis com el seu, les intervencions han d’anar en sintonia amb una rehabilitació energètica per millorar l’eficiència i modernitzar tot l’entorn. El repte és majúscul i les parts implicades treballen perquè l’adeu definitiu a l’amiant pugui agafar ara embranzida.