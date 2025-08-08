El Quart Cinturó (B-40) es popularitza: prop de 40.000 vehicles diaris passen per l’autovia

El Quart Cinturó (B-40), l’autovia entre el Vallès i el Baix Llobregat, es consolida com el nou eix de comunicació entre les comarques. Segons el Servei Català de Trànsit, hi circulen 39.490 vehicles al dia, un increment del 23% respecte a l’any anterior. Una xifra que la situa com una de les noves vies més utilitzades de l’Estat.
La nova connexió viària no ha desplaçat l’AP-7 com la via més transitada del Vallès. Hi circulen 126.000 automòbils al dia a l’altura de Sant Cugat i 120.000 a Castellbisbal, on el volum de trànsit es manté força estable. Pel que fa als laterals (B-30), varia entre els 56.659 desplaçaments a Barberà del Vallès i els 87.468 a Cerdanyola.
Trànsit constata que, mentre el Quart Cinturó només connecti Abrera i Terrassa, i no s’allargui fins a Sabadell i Granollers, no serà una alternativa real a l’autopista.“L’itinerari entre l’A-2, la B-30 i l’AP-7 no s’ha vist afectat d’una manera destacable per la inauguració de la B-40”, expliquen fonts de l’organisme, que apunten a la “manca de continuïtat” fins al Vallès Oriental i de connexió amb l’AP-7 com una de les causes principals. El Quart Cinturó encara no fa de Quart Cinturó, doncs.
La ronda Nord de Sabadell i Terrassa ha de resoldre part d’aquest problema, però el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, ha plantejat la necessitat de completar tot el Quart Cinturó fins a Granollers. El Govern català ha avançat que la B-40 s’inclourà en el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2025-2050, que està en fase de redacció. Si es compleixen els terminis previstos, construir el tram entre Terrassa i Sabadell suposarà una dècada.
Ampliació de carrils pel trànsit
El departament de Territori va estrenar, el passat 31 de juliol, l’ampliació de carrils de la C-16 a l’altura de Terrassa, on enllaça amb el tram en servei del Quart Cinturó. L’actuació respon a l’augment de desplaçaments que s’ha generat després d’integrar les dues vies d’alta capacitat.
La C-58 ha notat un increment de circulació des de la posada en servei de la B-40, segons Trànsit. La primera registrava 83.827 desplaçaments diaris el juliol en el seu pas per Terrassa, mentre que en el mateix mes de 2023 eren 61.482 (+ 36,3%), En el cas de la C-16, es manté en registres força similars.
El tram de la B-40 entre Viladecavalls i el nord de Terrassa, en funcionament des del 2010, manté una intensitat similar, amb 27.004 usuaris diaris.