B-40: és el moment d’acabar la feina

El Departament de Territori va inaugurar dijous passat l’ampliació de la C-16 a l’altura de Terrassa, unes obres que culminen la connexió entre l’autopista i la B-40, estrenada fa poc més d’un any. L’actuació s’ha dut a terme a la ciutat veïna, però és útil per a tots els vallesans. Hi ha més de 37.000 desplaçaments obligats diaris entre la nostra comarca i el Baix Llobregat i l’Anoia, segons el Pla específic de mobilitat del Vallès. La C-16, abans de bifurcar-se com a C-58 en sentit Sabadell, suporta avui dia uns 36.000 vehicles diaris, segons Territori. L’ampliació de la C-16 era necessària i calia posar en servei la B-40 per reduir la congestió i els riscos associats a la conducció de l’alternativa, una AP-7 col·lapsada.

Continuant amb el caràcter eternament insatisfet dels sabadellencs, no en tenim prou i en volem més. Demanem que la Generalitat avanci en la continuació de la B-40, la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, per dotar la nostra ciutat i Castellar d’una nova via de comunicació que serveixi per resoldre la mobilitat d’avui i del futur: fa tan sols uns dies, l’Idescat va preveure que entre el 2027 i el 2029 el Vallès arribarà a la xifra simbòlica del milió d’habitants.

El secretari de Mobilitat del Govern de la Generalitat va anunciar fa unes setmanes que nomenarà un responsable per coordinar el projecte de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa (B-40) passat l’estiu, amb l’objectiu d’impulsar-ne els estudis previs i establir un diàleg continu amb els municipis implicats. Són unes bones bases, però no oblidem que, segons les previsions i si tot va bé, calen deu anys per construir la ronda. Cal accelerar tot el procés.