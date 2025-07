El Parc Taulí va fer rècord d’ingressos l’any passat per ideacions de suïcidi en adolescents. L’hospital sabadellenc ha reforçat la unitat juvenil, fet que ha permès atendre l’augment de casos, i, en primer lloc, és convenient dir que el Taulí ha fet bé incrementant la capacitat d’atenció i el personal, que ens consta que és molt professional.

La salut mental va passar a ser una qüestió de primer ordre després de la pandèmia, que va evidenciar que no hi ha diferència entre malalties i patologies físiques i psíquiques. Mens sana in corpore sano.

Els experts de l’hospital ens han assenyalat que la majoria de les ideacions de suïcidi es deuen a desencadenants socials, a la sensació de no pertànyer a un grup, de sentir-se exclòs o invisible. Passen els anys i les generacions, i sembla que aquesta sensació d’aïllament entre els adolescents, lluny d’atenuar-se, augmenta per les noves formes de comunicació social. L’algoritme de Tiktok és malèfic. Contribueix a augmentar els pensaments negatius i alimenta complexos. Si tenen fills adolescents, evitin que s’hi facin un compte.

La planta psiquiàtrica infantojuvenil del Parc Taulí ha marcat el camí, però no oblidem que l’acció mèdica de l’hospital és reactiva. Cal més cultura de la prevenció a casa, a l’escola i en tots els entorns de lleure i socials. Tots hauríem d’estar previnguts i saber detectar els senyals d’alerta. Les administracions haurien d’oferir coneixements al respecte i no només una campanya de sensibilització.