Com hem d’actuar davant d’un ictus?

Hi ha paraules que tots hauríem de tenir presents al llarg de tota la vida. Paraules que salven vides com “PAS” (Protegir, Avisar i Socórrer), en cas d’accident de trànsit, o “RAPID”, en el cas d’un ictus (Riu, Aixeca els braços, Parla, Ictus i De pressa). Aquest dimecres se celebrarà el Dia Mundial de l’Ictus i és una jornada que com a societat podem aprofitar per acostar-nos a aquesta afecció mèdica i les persones que la pateixen, per conèixer-la i conèixer-les millor. Suposa la primera causa de discapacitat a Espanya i cada any és la causa de mort d’unes 120.000 persones a tot l’Estat.
Segurament, tots tenim a prop algú que n’ha patit un o més d’un. Per això, és importantíssim saber com actuar ràpidament en cas d’un ictus, perquè cada segon compta, tal com subratlla en aquesta edició la neuropsicòloga de la fundació AVAN Anna Ruiz: “Cada segon que passa són neurones que van morint”. Per això és tan important actuar ràpidament”.
Tenir hàbits de vida saludable, i fomentar-los, és clau per reduir (que no vol dir que ho evitin sempre) situacions com aquesta. I, alhora, la formació i conscienciació en termes com conèixer les paraules RAPID o PAS, així com dur a terme les primeres maniobres de reanimació cardiopulmonar o utilitzar un desfibril·lador hauria de ser a l’ordre del dia, tant als centres educatius com a les empreses i altres equipaments com centres cívics, perquè tothom tingui a l’abast el coneixement que, un dia, et pot salvar la vida.