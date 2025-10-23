La mobilitat més pràctica per a l’usuari

T-Sabadell. Així s’anomena la nova targeta de TUS que agruparà tots els títols multiviatge en un únic suport, que podrà ser de cartró, plàstic o digital, al mòbil, l’any que ve. És un pas més de la cooperativa de transport urbà de Sabadell cap a una mobilitat més eficient i sostenible, en aquest cas, mantenint els mateixos títols, però agrupant-los en un únic suport reutilitzable. Serà la T-Mobilitat local, ja que per als trajectes de l’ATM se seguiran utilitzant els títols d’aquest organisme.
Fàcilment diríem que tant de bo tot ho tinguéssim en un únic suport, que permetés disposar de tots els títols de transport disponibles. De moment, però, tindrem la T-Sabadell i la T-Mobilitat. A Sabadell, aquesta mesura acompanya la transició que està fent TUS per actualitzar tant la flota com els sistemes d’informació a l’usuari, que ja es veuen reflectides tant en les marquesines com als mateixos vehicles, tant els nous 100% elèctrics com als articulars que permeten augmentar capacitat.
Totes aquestes actuacions, igual que la reforma de les cotxeres per incorporar-hi els carregadors elèctrics, han estat en bona part cofinançades amb fons europeus Next Generation.
I mentre es duu a terme aquesta actualització dels sistemes i vehicles, també és necessària l’anàlisi de les línies i els models d’autobús que les serveixen, per establir les pròximes intervencions a realitzar que segueixin millorant una xarxa de transport urbà d’autobús que, de per si, ja té bona valoració entre els usuaris. Un 95,6% dels usuaris valora amb una nota de 7 o superior la qualitat del servei prestat per TUS, segons la companyia.