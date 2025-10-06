L’Artèxtil porta noves oportunitats

La Universitat Autònoma de Barcelona està preparada per a un gran abordatge a Sabadell, amb la futura escola d’Infermeria que anirà a l’antiga fàbrica Artèxtil. Serà la primera pedra del Campus de Ciències de la Vida i de la Salut, un nou eix que reforçarà el paper de Sabadell com a ciutat de referència universitària i en l’àmbit sociosanitari. Les obres començaran el 2026 i es preveu que estigui operatiu a mitjans del curs 2027-28, segons ha explicat el rector de la UAB, Javier Lafuente, en una entrevista amb el Diari de Sabadell.
El projecte ens estusiasma per diversos motius. D’una banda, aconseguirem donar una segona vida a l’Artèxtil, que estava abandonat des de fèia molts anys. La remodelació de l’edifici completarà el canvi de fisonomia de la Gran Via entre els carrers de Quevedo i Romeu. En paral·lel, un projecte immobiliari privat ha permès alliberar superfície per a una nova plaça al barri de Covadonga.
L’Ajuntament i la UAB aposten pel camp de la sanitat, un valor segur, de present i de futur. La demanda d’infermeres no para de créixer any rere any i, avui dia, és un dels graus amb la qualificació més alta. Necessitem infermeres i més personal sanitari arreu del país, i a Sabadell. El Taulí sap del que parlem i sabrà aprofitar el nou pol de coneixement per captar talent.
Només volem fer un apunt sobre el futur Campus de Ciències de la Vida i de la Salut: s’ha de preveure la mobilitat que generarà i dur a terme les mesures que convinguin al respecte. Els veïns de Covadonga estan preocupats per la disponibilitat de places d’aparcament un cop estigui en funcionament. L’Ajuntament té dos anys per oferir una solució satisfactòria per la mobilitat dels veïns i dels estudiants potencials.