Aquest Nadal, consum de quilòmetre zero

S’acosta Nadal i, com és costum, moltes famílies, amics i companys de feina es reuniran en sopars i dinars per celebrar les festes. L’opció de trobar-se i celebrar-ho en un restaurant és interessant per a molts, i ho continuarà sent aquest any pel bon moment econòmic del país, segons les previsions del sector. La restauració local intenta ser pròxima, malgrat l’inevitable augment de preus de l’últim any, amb augments en els productes d’alimentació (+2,5%), en les begudes alcohòliques (+0,8%) i en les no alcohòliques (+6,3%). Els restaurants apunten a l’encariment de la matèria primera i expliquen que fan “malabarismes” per intentar que la inflació no es traslladi als clients.
Una situació semblant succeeix als mercats de la ciutat, que es consoliden com l’opció preferida per al cistell de Nadal, malgrat el creixement general dels preus. Els clients aposten per les parades del mercat perquè hi poden adquirir productes de proximitat i de qualitat. També hi ha més veïns que recorren als mercats en un moment d’incertesa per la pesta porcina africana. Hi ha més confiança en els paradistes que en els supermercats.
Sigui com sigui, hi ha indicadors de sobres per demostrar que tant la restauració com els mercats i el comerç d’alimentació local passen per un bon moment. Ho hem aconseguit gràcies a la bona conjuntura econòmica a Catalunya i a Espanya, però sobretot al compromís i la confiança dels veïns en les nostres botigues i restaurants de proximitat. Hem de conservar aquest hàbit de consum més enllà d’aquestes dates, perquè suma i contribueix a l’economia local de Sabadell.