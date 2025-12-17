Una mobilitat de qualitat, vallesana i de país

Els preus de l’habitatge no deixen de créixer. Els lloguers van augmentar un 6% en un any a Sabadell, segons un informe del Consell Comarcal, mentre que l’oferta ha disminuït. El problema de l’habitatge no ha impedit que la població de Sabadell i del seu entorn més immediat (Sant Quirze, Castellar, Palau, Polinyà...) continuï creixent. El Vallès s’acosta inexorablement al milió d’habitants i això mai no serà un problema perquè som gent tolerant i oberta. Ara bé, ser més implica disposar de més serveis.
Hem de millorar la nostra connectivitat i mobilitat dins del Vallès, i entre el Vallès i les comarques del nostre entorn. La ronda Nord de Sabadell i Terrassa, que avança de manera decidida segons la Generalitat, és un primer pas, però en necessitem més. La B-40 ha d’arribar fins a Granollers per afavorir la connexió entre els dos Vallesos i el Maresme. L’afluència de vehicles al tram inaugurat entre el Baix Llobregat i el Vallès demostra que necessitem una xarxa d’altes prestacions a l’altura de la comarca, així com millorar la xarxa secundària.
També necessitem trens. L’arquitecte urbanista sabadellenc Manel Larrosa, gran coneixedor de la realitat vallesana, va fer una xerrada dimarts passat al COAC, en què també va insistir a millorar la mobilitat ferroviària entre aquestes comarques i amb Barcelona. Estem esperant l’intercanviador de Volpelleres entre l’S2 i l’R8, el tercer túnel de Rodalies, l’estació de Can Llong... La llista és llarga i no és nova. Demanem a les administracions de l’Estat i de la Generalitat que impulsin totes aquestes actuacions com més aviat millor.