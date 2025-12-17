La utopia d’aparcar

Trobar aparcament a Sabadell no és gens fàcil. Ja sé que és una obvietat aplicable a moltes altres ciutats. A Sabadell s’agreuja perquè, intencionadament, durant molts anys, no s’ha facilitat circular amb vehicle privat per determinades zones del Centre i altres parts del nucli urbà. Però, tot i les dificultats, es continua accedint amb vehicle particular, la qual cosa permet concloure que hi ha un tipus de mobilitat que necessita fer ús del cotxe si no disposa de cap més alternativa.
Aquestes dates les dificultats s’agreugen. Sobretot a les zones comercials de l’interior de la ciutat. A l’exterior, en canvi, als centres comercials, ja sabem que tot són facilitats. En alguns casos aquestes zones podrien arribar a ser aparcaments dissuasius, sempre que es disposi de transport públic ràpid, eficient, i econòmic cap a l’interior de la ciutat.
Quan es va fer el metro de Sabadell, es va pensar que el traçat dels Ferrocarrils de la Generalitat sí que havia de permetre una ràpida comunicació entre alguns barris i el Centre. Això no obstant, en moltes d’aquestes zones, tampoc és fàcil per als residents trobar un aparcament. Hi ha blocs de pisos que no disposen de places al mateix edifici perquè són d’una altra època. Aleshores, han d’anar a la recerca i captura d’un forat per deixar-hi el vehicle.
És clar que en alguns barris hi ha més cotxes que espais per deixar-los. Una enquesta en línia feta pel Diari el febrer d’aquest any constatava que vuit de cada deu sabadellencs asseguren tenir dificultats per aparcar al seu lloc de residència. La raó és que el parc mòbil no ha fet més que créixer. Un 17% als darrers vint anys, segons dades de l’Idescat.
A la zona Centre, aparcar durant les hores diürnes és més complicat, ja que és un indret visitat per vehicles procedents d’altres zones de la ciutat i també de fora. El sector disposa de pàrquings privats de pagament que en determinats moments també registren una elevada ocupació. Sobretot el de la plaça del Dr. Robert i el del Mercat. L’alternativa de la zona blava del Vapor Turull també planteja moltes dificultats. Sobretot a les hores punta, quan s’hi registra una gran mobilitat, especialment a les tardes al final de la jornada escolar.
El problema es trasllada a la nit a les zones perifèriques, on els residents que no disposen d’aparcament al seu bloc de pisos han de cercar-lo al carrer. D’exemples en tenim a molts barris, des de la Via Alexandra fins a Can Deu per citar-ne alguns. Les iniciatives que actualment porta a terme l’Ajuntament per disposar de més aparcaments no sembla que puguin resoldre aquestes necessitats. Els mateixos veïns de la zona de Covadonga també es queixen i demanen a l’Ajuntament una àrea verda d’aparcament.
Cal tenir en compte, però, que no tot es resol amb el sistema de pagament. Hi ha altres opcions que apliquen ciutats com Igualada. Allà han optat per crear àrees blanques on l’estacionament gratuït està limitat a 90 minuts. Els usuaris estan obligats a treure un tiquet a les màquines expenedores. Aquesta mesura facilita la rotació de vehicles. A banda, d’això, també s’han recuperat solars al centre per habilitar-los com a aparcaments. No crec que d’aquesta manera s’incrementi la mobilitat. Simplement eviten vehicles fent voltes i més voltes.