Els polígons industrials, prioritat màxima

Els polígons industrials de Sabadell travessen un bon moment, amb una ocupació que supera el 80%. La nostra ciutat tancarà l’any amb pràcticament 3.000 empreses, la majoria de les quals situades als anomenats Polígons d’Activitat Econòmica (PAE), segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell. La facturació creix, al ritme de l’economia, i acomiadem el 2025 amb unes molt bones dades d’ocupació. Les millors des del 2008.
Els moments econòmics pròspers, com l’actual, són la millor ocasió per revisar i planificar el futur de l’economia de la ciutat amb un full de ruta clar. Fa més d’un any, Sabadell En Comú Podem va aconseguir pactar un text amb el Govern i la resta de grups de l’oposició per potenciar els polígons Sud-Oest i Can Roqueta, i el fins fa poc tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, Lluís Matas, es va comprometre a aprovar un pla director sobre els polígons industrials abans d’acabar el mandat, sense comptar que es veuria obligat a sortir del Govern per part del seu partit.
Avui entrevistem el nou president de l’Associació d’Empresaris del Polígon de Can Roqueta, Jose Racionero, que demana millores en matèria de mobilitat i neteja a la zona. El representant empresarial traslladarà aquestes demandes en una reunió que tindrà lloc avui dimarts a l’Ajuntament. Les seves peticions són similars a les d’altres polígons i, per aquest motiu, emplacem el Govern a fer un full de ruta ambiciós, amb previsió econòmica i programat per a la millora de tots els polígons industrials i així consolidar l’estratègia d’impuls econòmic de Marta Farrés.