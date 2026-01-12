Orgullosos de les famílies de Sabadell

El proper dissabte retiraran l’amiant de la nau industrial situada al costat de l’escola Teresa Claramunt. La insistència de les famílies ha servit per canviar les coses i resoldre un problema que venia de lluny. L’Ajuntament ha estat partícip i ha requerit al propietari que revisi la coberta i substitueixi els elements que estiguin deteriorats o que tinguin risc de caure. I el propietari hi ha accedit.
La mobilització de les famílies ens ha portat a un nou final feliç. Estem davant d’un nou èxit de les mares i els pares i d’una lliçó de treball en comunitat. Com en el cas del Teresa Claramunt, la perseverança va permetre canvis al menjador del Joan Maragall, la renovació de la direcció de l’Andreu Castells o que s’hagi prioritzat la construcció del Narcisa Freixas… De tots aquests casos en podem extreure una lliçó clara: quan una comunitat treballa en una mateixa direcció, de manera unitària i sense fissures, i quan es discuteix amb arguments i motius, es poden aconseguir grans objectius.
En un moment com l’actual, en què el món sembla regir-se per un individualisme desfermat i per la llei del més fort, ens agrada veure que encara hi ha una certa noció de grup i que es pot treballar per aconseguir fites col·lectives.
Nosaltres, com a Diari, volem ser partícips i exercir d’altaveu de les vostres demandes, com hem fet en tots els casos esmentats anteriorment. Els mitjans de comunicació podem amplificar les vostres preocupacions i fer pressió per canviar les coses.