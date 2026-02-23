Acord per al finançament que Cipo mereixia

El Departament d’Empresa i Treball i la màxima representació del sector de la discapacitat intel·lectual Dincat han arribat a un acord per per ajudar els Centres Especial de Treball (CET). Aquestes entitats han estat i són fonamentals per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, i per aquest motiu han de tenir el suport de les administracions. A Sabadell, hem pogut veure els resultats al llarg de dècades de treball de Cipo, un centre de referència a la ciutat, al Vallès i arreu de Catalunya.
Els CET aporten beneficis col·lectius i individuals. A escala social i econòmica, generen un retorn econòmic i ocupació, garantint drets i promovent la igualtat d’oportunitats. A més, entitats com Cipo ens han servit de mirall per aconseguir una ciutat més inclusiva i cohesionada. Tampoc no podem oblidar l’aportació dels CET a les persones usuàries, que així es poden desenvolupar a nivell professional i disposar d’autonomia econòmica, tot mentre guanyen confiança en ells mateixos.
L’acord entre el Govern català i Dincat preveu millores en el finançament i un nou model de suport abans de finals de 2026, després de temps d’endarreriments i incertesa econòmica. L’any passat, la Generalitat va arribar a acumular mesos d’impagaments a CETs com Cipo, fet que va posar contra les cordes a l’entitat i a les 115 persones que hi treballen. El sotrac en el camí de 2025 ha servit per desenvolupar una nova manera de treballar, amb més seguretat per a totes les parts. Ja ho diuen, ja: de les crisis se’n pot treure oportunitats.