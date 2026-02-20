Mosquits reclamant insecticida

Fa uns dies L’ICE, la policia política de Donald Trump, va detenir el poca solta Júnior Pena. Aquest cap de fava brasiler viu als EUA i defensa la repressió migratòria racista de Trump. Una cosa estranya per que el tal Pena (un nom que ja ens dóna alguna pista) és brasiler. Justificava fins fa pocs dies les batudes contra emigrants i deia que els arrestats eren “tots delinqüents”. Es veu que aquest ésser és un influencer. He buscat al diccionari què vol dir “influencer”: diu d’aquella persona “que no té cap neurona, però que té molts seguidors a les xarxes”. Trobo encara entenedor que hi hagi éssers vius que facin vídeos a les xarxes on demostren que son uns caps buits. Però em costa més d’entendre que hi hagi persones, aparentment normals, que vegin i els agradin aquests tipus de continguts. Suposo que en comptes de dues neurones els seguidors només en tenen una. Pena va dir que li queia be Trump i afirmava que els immigrants que detenia eren “tots són delinqüents. Tots ells”.
L’influencer brasiler que com es veu està molt tocat de l’ala, viu als Estats Units des de 2009 i és originari de Belo Horizonte, la capital de Mines Gerais. Com no podria ser d’una altra manera també és molt contrari a Luiz Inácio Lula da Silva i favorable a Jair Bolsonaro un colpista ultradretà condemnat i empresonat. He buscat les dades i Trump ha deportat fins ara 2.785 brasilers.
El ximple té menys senderi que un mosquit i es clar de tant reclamar insecticida al final ho ha aconseguit: l’han deportat. És tan estúpid que seria impossible superar-lo. Justícia poètica. Ara Trump ha aconseguit passar de 2.785 brasilers deportats a 2.786.
Però de mosquits babaus com aquest que reclamen insecticida n’hi ha molts més. Massa gent actua com el militar ultra feixista Millan Astray que va dir davant de Miguel de Unamuno, en aquells dies, rector de la Universitat de Salamanca, “¡muera la inteligencia! ¡viva la muerte!” i això ens porta en molts casos a aquestes situacions tant inversemblants.
També és beneit un jubilat votant l’extrema dreta catalana o espanyola. Els dos partits neofeixistes, el nostrat i l’altre, quan aplaudeixen a Donald Trump o a Javier Milei ens estan indicant el camí. El primer ha tret la l’assegurança mèdica a milions de pobres i l’argentí ha reduït totes les pensions a extrems radicals. Quedar-se sense pensió, si no ets Elon Musk, és com a mínim un intent de suïcidi. A Argentina ara es podran fer dotze hores de treball al dia. Joan Sallarès i Pla estaria content. Falta que permetin el treball infantil des dels set anys. Quan trigarem a veure-ho?
També és ser un babau, tenir una botiga i anar pregonant que compres a Amazon. Jeff Bezos ja va dir que els que compraven a Amazon, a banda de fer-lo hípermilionari li estaven pagant els seus coets. Va estar exactament uns onze minuts a l’espai per arribar a 106 kilòmetres i 4 minuts en ingravidesa. Uns 1.000 milions de dòlars li ha costat l’empresa Blue Origin que ha llançat a l’espai el programa New Shepard. Aquests diners els han pagat tots aquells que els fa mandra aixecar-se del sofà per anar a comprar a la botiga de la seva ciutat. Brillants! Va ser una pena que el coet no fallés i no es quedés gravitant la voltant de la Terra per sempre més. El problema és que afegiríem escombraries a l’espai, però guanyaríem espais urbans molt més saludables.
En fi, massa mosquits reclamant que els ruixin amb insecticida. La veritat? No ho entenc.