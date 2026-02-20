Educar en valors des del primer dia

Avui ens hem aturat en l’Escola Joaquim Blume, que realitza un projecte transversal i a l’avantguarda centrat en la moda. La iniciativa s’emmarca en el programa Magnet i en l’aliança amb l’Escola Illa, dins del programa d’innovació educativa Art.ó i ha servit com a punt de partida per desenvolupar diverses línies de treball en cada aula de cada curs. Els alumnes han pogut connectar amb el món de la moda a través d’un projecte multidisciplinar que culminarà amb una passarel·la. Els hem vist gaudint en el procés d’aprenentatge, i és que estudiar per programes ajuda a adquirir els coneixements sense haver de memoritzar, contribueix a desenvolupar el pensament crític, facilita la resolució dels problemes i afavoreix el treball en equip. Cada vegada hi ha més escoles i instituts que treballen en projectes, especialment quan cada cop és més difícil mantenir l’atenció i la motivació en l’alumnat.\r\n\r\nA banda dels coneixements, ens agrada que els alumnes adquireixin valors a l’escola. En el cas del Joaquim Blume, el programa de moda ha servit per reforçar la identitat sabadellenca –connectant amb el passat tèxtil de la ciutat– i per conèixer les implicacions i el rerefons de la roba que vestim. Els nens han conegut les conseqüències mediambentals del sector i han coneguts tècniques que permeten la reutilització creativa de roba i materials. Educar no és només transmetre continguts, sinó formar persones amb sentit crític, creatius i responsables. Projectes com aquest ens recorden que el futur també es construeix des de les aules, pas a pas, dia a dia.Lam quisimusdae sequat.\r\n\r\n \r\n