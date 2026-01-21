Sabadell, amb Còrdova i Andalusia

El xoc entre dos trens a Adamuz (Còrdova) ha deixat 40 persones mortes i més de 150 ferides de diversa consideració, algunes de les quals encara romanen hospitalitzades. La tragèdia ha tornat a colpir Espanya i, a hores d’ara, tot el país està al costat dels familiars de les víctimes mortals i de les persones ferides. Els nostres pensaments són amb els passatgers dels trens Iryo Màlaga-Madrid i Alvia Madrid-Huelva.
Sabadell va créixer els anys cinquanta i seixanta gràcies a una gran migració provinent del sud d’Espanya. Avui, a la nostra ciutat, hi ha milers de veïns nascuts a Andalusia i crescuts a Catalunya que senten aquesta tragèdia com a pròpia. A més, tenim un vincle especial amb Còrdova a través de l’Associació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros, que han contactat amb persones de la zona i s’han solidaritzat amb les víctimes. Però no només ells: tots els altres sabadellencs, sense distinció d’origen, de cultura o de llengua, han rebut el degoteig d’informacions amb preocupació i tristesa. Sabadell està amb Adamuz i amb Andalusia.
La dana que va assolar la província de València l’octubre del 2024 ja va demostrar la solidaritat i la germanor dels pobles d’Espanya en moments d’adversitat. Sabadell va demostrar que volia ajudar i sumar-se a la causa de la recuperació de l’Horta Sud valenciana. Ahir, amb el mateix compromís, es va fer un minut de silenci unitari davant de l’Ajuntament, en què van participar tots els grups polítics, així com entitats i ciutadans a títol individual de la nostra ciutat. Aquesta mostra solemne va tornar a evidenciar que la nostra ciutat sap ser on ha de ser en els moments més baixos.