Vincular oferta formativa amb demanda laboral

"Aquí al Vallès fa falta molta mà d’obra qualificada. I no en els perfils més punters, sinó perfils més professionals com torners o fresadors". Aquesta frase de la coordinadora de programes d’ocupació de Pimec, amb lleugers matisos i variacions, es repeteix entre els empresaris i els representants de les entitats econòmiques constantment. Les empreses no acaben de trobar les mans qualificades que esperen, mentre que molts joves busquen feina.
L’explicació a aquest fenomen és la diferència entre l’oferta formativa i la demanda de les empreses, que busquen perfils professionals que pràcticament han desaparegut del mercat.
La fira SBD Fira Pro justament busca, en la seva desena edició, corregir aquest defecte del mercat laboral. Hi haurà 10.000 joves que passejaran aquests dies per Fira Sabadell en un intent de decidir el seu futur educatiu i laboral. És absolutament fonamental caminar cap aquí i relacionar les necessitats de les empreses amb l’oferta formativa, especialment d’FP i universitària.
Quan educació i mercat de treball avancen alineats, es redueix l’atur juvenil, s’evita la sobrequalificació o la manca de perfils tècnics i es millora la competitivitat econòmica. I es compleix també amb el que és més obvi: es dona un sentit als itineraris formatius amb oportunitats reals d’inserció laboral, i beneficia tant les persones com el conjunt de la societat.
Si volem una societat amb ocupació plena i reduir l’elevat atur juvenil, necessitem més iniciatives com la SBD Fira Pro, que aprofitem per felicitar en el seu desè aniversari.