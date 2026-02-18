ARA A PORTADA

Distingir necessitat de ser un barrut

18 de febrer de 2026

El problema de l’accés a l’habitatge no fa més que empitjorar. Els preus no deixen de créixer, mentre que les famílies cada vegada tenen més dificultats per poder-se permetre un pis a Sabadell. La Sareb no ha fet més que empitjorar la situació amb l’anunci d’un desallotjament de 26 famílies que resideixen en un bloc de la seva propietat al carrer de Ramon Berenguer (a la Creu de Barberà). L’Ajuntament ha intentat comprar el bloc per la via del tanteig i retracte i així oferir la possibilitat de formalitzar contractes de lloguer social a les famílies que seran desnonades el pròxim 4 de març. La propietat no ho ha volgut i el consistori intenta mediar per evitar un desallotjament immediat.

Creiem que el Govern de Sabadell ha actuat amb mà esquerra i celeritat en aquest cas, i intenta garantir l’accés a l’habitatge a les famílies vulnerables i fa un seguiment de la seva situació. Coincidim que cal donar una sortida residencial a les persones amb menys possibilitats econòmiques de manera urgent i decidida. Això sí, no hem de confondre necessitat amb tenir molta galta.

Hi ha ocupacions altament conflictives, vinculades a la delinqüència i a l’incivisme, que han d’acabar. L’acció conjunta entre la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra va evitar 221 intents d’ocupació l’any passat, un 28% més que el 2024. Felicitem els cossos policials per la seva feina incansable per garantir el dret a la propietat en un context legal advers. També agraïm la determinació i persistència del Govern, que ha sabut respondre segons la naturalesa de l’ocupació.

