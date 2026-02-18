Distingir necessitat de ser un barrut

ARA A PORTADA
Una iniciativa de Sabadell vol documentar i recuperar els rètols de la ciutat Aleix Pujadas Carreras
Sabadell, zona de proves d'una aplicació per detectar trastorns mentals: "Si va bé, s'aplicarà a la resta del sistema català" Sergi Gonzàlez Reginaldo
La UAB, la primera universitat catalana amb un mercat de pagès setmanal: "Carbassó no, que no és època!" Marc Béjar Permanyer
La Crida portarà la "situació insostenible a l'escola pública" al ple municipal de Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo