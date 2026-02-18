Carta oberta al secretari d’Estat, José Antonio Santano

Al Sr. José Antonio Santano, secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, desplaçat a Catalunya en la present crisi ferroviària.
Benvolgut senyor: l’acompanyem en el sentiment per la feina que li han adjudicat. Fins ara el responsable era un equip ampli, ara queda polaritzat a escala personal. Ens consta el desgavell de manteniment que ja heu constatat.
Li volem fer una demanda concreta: la línia R8 ha estat anul·lada de servei. Concretem que és l’única transversal que talla la resta de radials a Barcelona, amb un únic servei a l’hora. Construïda el 1982 (coneixerà la història del tren atòmic), amb estacions que van trigar de 15 a 25 anys a posar-se en servei i encara ara sense cap connexió amb les quartes línies que travessa: R3 i R4 de Renfe, S1 i S2 d’FGC.
Li esmentem que aquesta línia transversal, a més de la seva funció general, serviria a 1,3 milions d’habitants del Vallès. El pla de Rodalies 2020-2030 no esmenta els dos intercanviadors més simples d’executar: els d’FGC. Ha calgut esperar a la seva revisió del 2025 i a hores d’ara només amb un conveni signat per desenvolupar-los entre Ministeri i Conselleria. Dos nodes tan fàcils com usar les estacions d’FGC a Hospital General i Volpelleres, afegir-hi dues andanes i accessos verticals i fer-ho provisional, ja que aquest corredor està cridat a disposar de 4 vies, 6 amb un pontatge (by-pass) de l’AV. Proposem provisionalitat i immediatesa per a una demanda milionària en usuaris, que fa més de quinze anys que reclamem. Seria la inversió ferroviària més rendible de tot Catalunya i, intuïm, que de tot Espanya. Comprendrà la nostra perplexitat com a usuaris, ara més accentuada per l’actual crisi i per l’anul·lació del servei a l’R8, a conseqüència del tall de pas pel túnel de Rubí.
Ni que fos un servei parcial, caldria restituir el servei des de Granollers, almenys fins a l’estació de Rubí. Ens sembla aquesta una obvietat que només es pot ignorar perquè som la perifèria de la perifèria.
Per redoblar-ho, el ministeri acaba d’aprovar el salt de moltó en la relació R4-R8, un projecte de mirada curta que no preveu les opcions més generals. Hi vam al·legar, però res. Les entitats perifèriques estem avesades que se’ns ignori.
En fi, si el redreç fos versemblant, l’R8 hauria de funcionar encara que fos parcialment. Una mirada atenta i compensatòria de la crisi ho plantejaria, tot augmentant les seves freqüències. Els dos nodes amb FGC s’habilitarien com a provisionals només en el terme de setmanes i les entitats en pro del transport públic seríem rebudes i escoltades. Sí, les que civilitzadament ens vam manifestar fa uns dies.
Altrament, només us podrem entendre com a benvingut Mr. Marshall.
Rebeu la nostra salutació i condol.