Les adopcions de gats trenquen rècords a la protectora de Sabadell. Només l’any passat, 379 gats van trobar una llar, 50 més que en el 2024. Segons expliquen des del refugi, el creixement de les adopcions felines s’explica per la irrupció i popularització del Momotaro Cat Cafè, un nou espai en què els humans poden prendre un cafè mentre els companys animals comparteixen una estona plegats i poden socialitzar i jugar. Ens agrada que aquests nous espais contribueixin a popularitzar la figura de l’animal de companyia, el més fidel de tots, i que ajudin a trobar una casa per als animals abandonats.
Mentre les xifres d’adopcions de gats creixen, les de gossos baixen, una molt mala notícia. En la mateixa línia, ens preocupa que un any més hi hagi hagut més abandonaments que sortides. Això indica que ens queda molt per fer i que encara ens falta consciència sobre la cura i el respecte als animals. Encara hi ha qui veu els gats i els gossos com un objecte de consum, un caprici temporal o una joguina per a nens.
Tenim un llei de Benestar Animal actualitzada, però no s’està complint al 100% per la falta de recursos. Cal acabar amb la sensació d’impunitat entre aquells que abandonen i maltracten els animals, fer més sancions i inspeccions quan pertoca, i educar. Educar i conscienciar la ciutadania de manera constant i continuada. No n’hi ha prou amb un anunci o una campanya publicitària, calen accions a mig i llarg termini per interpel·lar tota la societat. Els animals no són una joguina ni un caprici.