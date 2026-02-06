Rodalies a Sabadell: governar és prioritzar i assumir responsabilitats

La xarxa de Rodalies de Catalunya és un servei públic essencial per a milers de veïns i veïnes de Sabadell. No és un luxe, no és un caprici, és una infraestructura clau que condiciona i marca l’accés a la feina, a l’educació, a la sanitat, a la vida social…
Una realitat que no és fruit de la casualitat ni d’un episodi puntual. És el resultat de dècades de decisions polítiques que han situat Rodalies fora de les prioritats de l’Estat, amb governs tant del PSOE com del PP, responsables d’un bipartidisme que ha perpetuat la manca d’inversió i ha condemnat el servei a una precarietat estructural i a una gestió deficient que avui es manifesta en incidències constants i en una pèrdua de confiança per part de la ciutadania.
És trist escoltar com s’assenyalen els uns als altres, els que ara governen, PSOE, o el que han governat, PP, abans, o PSOE abans, i així anem fent, a Madrid. És cínic i irresponsable. Perquè, la conclusió està clara, el transport ferroviari mai ha estat una prioritat, per cap, i ara en paguem les conseqüències. Avui, a més, el PSOE concentra responsabilitats de govern a escala municipal, catalana i estatal, fet que elimina qualsevol excusa davant la manca de respostes estructurals a la crisi de Rodalies. Promeses incomplertes, inversions anunciades i no executades, diners que mai arriben. Una realitat que Catalunya, clarament, ha anat patint al llarg dels anys, i ara en veiem els resultats. Ni voluntat política ni capacitat de gestió.
A Sabadell, i al Vallès Occidental, territori densament poblat, aquesta situació té un impacte especialment greu per la forta dependència del transport públic. Les alternatives per carretera ja presenten una saturació estructural i no poden absorbir la demanda en cas d’afectacions ferroviàries. Els reforços puntuals