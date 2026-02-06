Resumet ràpid per fer memòria del cas Epstein

“Imagineu-vos que hem necessitat un miler d’arxius d’un home mort per creure mil dones vives”. Just llegia això a X, sumat als milions de comentaris d’aquests dies que han sortit des que s’han desclassificat els documents d’Epstein. No ha rodat ni un sol cap de tots aquells qui van perpetuar aquests abusos. Ni un sol còmplice és a la presó, només ell, que gràcies a un pacte secret amb la fiscalia només s’hi va passar 13 mesos amb una sèrie de privilegis i permisos totalment inexplicables. Es va suïcidar (sospitosament) mentre esperava el segon judici el 2019 quan ja s’enfrontava a una condemna de cadena perpètua per abús sexual i tràfic de menors.
El multimilionari tenia un cercle d’homes, provinents de l’alta social, uns col·laboradors d’elit, homes i la seva pròpia parella Maxwell, que participaven d’aquestes festes a la seva illa privada al Carib i que li facilitaven els contactes de noies molt joves i nenes per abusar-ne. Ni un de sol a la presó. I de víctimes d’entre 10 i 17 anys n’hi va haver més de MIL.
Mai ens creuen, ni vives ni mortes. Han de ser senyors els qui confessin. Ni tan sols tenint gravacions, fotografies, correus electrònics n’hi ha prou perquè paguin per tot el mal que han fet. Ara s’emparen rere la intel·ligència artificial o les fake news i excuses de patriarcat: “Només eren models que volien la fama, els diners fàcils”. Com sempre, posar el focus en les nostres voluntats, els nostres anhels de poder i de riquesa, però fent-ho sobre dones vulnerables i manipulables, mai es qüestiona la maldat humana, sobretot, als senyors que violen nenes i joves. I recordeu que hi ha molts homes relacionats amb aquests fets a l’estat espanyol: José María Aznar, José Aznar fill, Alejandro Agag, Miguel Ángel Moratinos, Maite Arango, Jacobo Gordon, Joaquín Fernández de Córdoba (duc d’Arión), Fernando Arión, Ana Obregón... que us els deixo aquí per fer memòria i tal, perquè de justícia no se’n farà.