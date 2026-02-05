Dos sabadellencs, als Jocs d’Hivern

Els pròxims dies, els sabadellencs Queralt Castellet i Tomàs-Llorenç Guarino iniciaran la seva participació en els Jocs Olímpics d’Hivern Milà - Cortina d’Ampezzo, a Itàlia. Per a ella serà la sisena vegada que forma part de la competició olímpica, en la modalitat de snowboard halfpipe, i ell debutarà en la de patinatge artístic. Continuaran ampliant, d’aquesta manera, l’historial sabadellenc en uns Jocs d’Hivern, ja que els han precedit els esquiadors alpins Joan Garriga, Jordi Garcia, Emma Bosch i Mònica Bosch. Ser esportista d’elit, i mantenir-se en aquest nivell, exigeix un nivell de compromís, esforç i sacrifici molt elevat, sigui quina sigui la disciplina.
A Sabadell tenim la sort de comptar amb referents en moltíssimes disciplines i als quals devem moltes alegries, per les seves victòries, per tot allò que ens han ensenyat amb la seva manera de fer i per haver portat Sabadell al món. En el cas dels nostres ambaixadors olímpics d’enguany, Castellet defensarà la medalla de plata aconseguida als Jocs de Pequín 2022, mentre que Guarino debuta en aquesta competició. Fer esport, i especialment arribar a l’elit, sempre és meritori i mereix el màxim reconeixement, però també cal destacar l’esforç que suposa i la perseverança que mantenen Castellet i Guarino per entrenar en unes disciplines que sovint troben lluny de casa, ja que aquí, de neu i gel, poc. Queralt i Tomàs, enhorabona per haver arribat fins aquí, molta sort en aquests Jocs, us animarem des de Sabadell!