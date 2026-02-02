Perills que no podem perdre de vista

Ningú hauria de patir per ser com és, i ningú hauria de ser perseguit o pendre mal per pensar o actuar diferent a la resta. Aquest principi tan fonamental s’ha trencat en repetides ocasions al llarg de la història, i avui podem veure com l’odi al diferent, la repressió i la injustícia són el pa de cada dia a Gaza, a Iran, a Veneçuela, al Sudan i en tants altres punts de la geografia mundial. La realitat d’aquest països no ens queda tant lluny: Europa també ha viscut moments foscos. Avui és la invasió rusa a Ucraïna, fa 30 anys era guerra fraticida als Balcans, i si tirem 80 anys enrere, l’Alemanya nazi va crear una indústria encarregada de matar persones de manera sistemàtica.
Hem entrevistat Simon Gronowski, protagonista real de l’òpera ‘Push’ de la Fundació Òpera Catalunya. Va ser enviat al camp de concentració de Malines amb només onze anys i es va salvar, pràcticament de miracle, d’una mort segura al camp d’extermini d’Auschwitz-Birkenau. En canvi, la seva mare i la seva germana sí que van acabar assassinades a la cambra de gas. Gronowski és un testimoni excepcional que remarca la importància del coneixement i l’aprenentatge per evitar que la seva història es torni a repetir: “Hem d’informar del passat per no repetir barbàrie”, ens ha dit, tot advertint dels perills de l’extrema dreta en els nostres dies.
1.200 nens també van poder conèixer el seu testimoni al teatre La Faràndula, just després d’assistir a l’òpera. Una acció que serveix per prendre consciència i recordar les conseqüències nefastes dels totalitarismes. Ahir i avui.