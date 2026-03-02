Cal millorar en salut, i implica molts factors

Es van fent petites millores en salut, sí; però les llistes d’espera són un dels grans reptes del sistema sanitari públic, encara. Les dades de gener del 2026 a l’Hospital Parc Taulí mostren xifres elevades que, inevitablement, generen preocupació entre la ciutadania. Especialitats com Urologia, amb una espera mitjana de 710 dies, o Traumatologia, amb un any de demora i més de 15.000 pacients pendents de visita, evidencien una pressió assistencial molt notable. No es tracta, però, d’una realitat exclusiva de Sabadell. Hospitals de l’entorn metropolità presenten demores similars o fins i tot superiors en determinades especialitats, fet que confirma que el problema és estructural i afecta el conjunt del sistema sanitari català.
L’envelliment de la població, l’augment de la demanda assistencial, l’infrafinançament en salut... El Parc Taulí fa el possible per posar-se al dia. Treballa en una ampliació ambiciosa d’Urgències i en els últims anys ha crescut amb nous espais i unitats. Però encara arrossega velles carències, com les llistes o la saturació quasi permanent de les Urgències.
Cal remarcar que reduir les llistes d’espera no és només una qüestió d’organització hospitalària, sinó una prioritat de país que exigeix planificació, finançament i estabilitat a llarg termini. El repte és majúscul. Però també ho és el compromís dels professionals que, cada dia, sostenen un sistema sanitari essencial amb guàrdies que, a vegades, s’estenen més hores de les que voldrien.