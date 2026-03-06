ARA A PORTADA

La inestabilitat global no és bona per a ningú

06 de març de 2026

L’escalada de tensió a l’Orient Mitjà, iniciada amb l’atac conjunt d’Israel i els Estats Units, suposa un terratrèmol a nivell geopolític en una regió estratègica del món. Sabadellencs que resideixen als Emirats Àrabs Units ens han explicat que viuen la situació amb preocupació. Ho descriuen com una calma tensa, una situació d’alerta constant que porta a moments una mica surrealistes: “Estava a una festa al mig del mar i vam veure els míssils passant per sobre nostre”, ens ha explicat Víctor, un sabadellenc que viu a Dubái i treballa a Abu Dhabi. Aquesta “normalitat dins l’excepcionalitat” comporta viure amb incertesa, i aquesta incertesa s’està estenent per tot el món.

La inestabilitat internacional no és positiva per a ningú, tampoc per als empresaris de Sabadell. El teixit empresarial alerta que l’escenari que tenim davant és incert, de conseqüències imprevisibles, i que pot comportar repercussions importants en matèria de preus, especialment en l’àmbit energètic i logístic. Les entitats econòmiques consultades pel Diari reconeixen que existeixen forts interessos empresarials a l’Orient Mitjà que es poden veure afectats per la situació.

Espanya i Catalunya han de tancar files en l’aposta pel no bel·licisme, la pau i el respecte profund a la democràcia. Creiem que l’estratègia de Pedro Sánchez de visibilitzar el ‘no a la guerra’ és la línia a seguir tant a nivell geopolític, com humà i econòmic. En un moment de creixement econòmic com l’actual, no ens podem permetre jugar-nos-ho tot en una escalada bèl·lica absurda ordida a 6.200 quilòmetres.

 

 

