Fer un bon ús i cuidar la nostra sanitat pública

La sanitat pública és una de les fites més grans que hem aconseguit en aquest país. Tenim un dels millors sistemes de salut del món i hem de fer tot el possible perquè continuï sent així. Subscrivim totes les demandes del sector i coincidim amb els treballadors i les entitats representatives dels sanitaris que cal més inversió i més personal per a la nostra atenció primària i els hospitals.\r\n\r\nEl Taulí és una de les millors proves que tenim a Catalunya que les grans inversions, com el Frontal Gran Via i l’edifici Ripoll, repercuteixen positivament en la qualitat del servei i en la percepció que en té l’usuari. El Govern de la Generalitat és conscient que hi ha un seguit de necessitats a resoldre i ha previst un augment de la inversió en els pressupostos autonòmics. Així mateix, preveu destinar part dels recursos del nou model de finançament al sector sanitari. Ho subscrivim.\r\n\r\nL’estat del nostre sistema sanitari depèn de factors econòmics, logístics i humans, evidentment, però també que fem un bon ús de cadascun dels recursos sanitaris. Hem de saber quan cal acudir al CAP, quan al CUAP i quan a Urgències. És un ‘win-win’: l’usuari aconsegueix ser atès amb més celeritat i, a més, evitem sobresaturar el sistema sanitari. Avui hem volgut resoldre els principals dubtes, identificar on cal anar en cas de refredat, d’una caiguda, d’un accident domèstic o d’una fractura, per conscienciar la ciutadania i promoure un bon ús de la nostra sanitat pública. Esperem que els sigui d’utilitat.\r\n