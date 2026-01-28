La caiguda d’arbres a la ciutat s’ha d’abordar

El Govern va presentar ahir una sèrie de millores al parc d’Odessa, que guanyarà espais verds, zones de jocs infantils, espais d’ombra i una àrea de gossos ampliada. Les obres, que començaran en els pròxims dies, donen resposta a una necessitat del barri de Can Llong. En paral·lel, el consistori ha avançat a aquest Diari que hi haurà una sèrie d’actuacions per incrementar les places d’aparcament arreu de la ciutat abans d’acabar el mandat amb, de moment, cinc àrees més de les que ja s’havien previst. El mandat acabarà amb 580 llocs més repartits en diferents punts de Sabadell.
El Govern prem l’accelerador i inicia més obres rellevants a l’espai públic. Vol evitar entrar en temps de descompte: les eleccions municipals són al maig de l’any que ve, i totes les millores han d’estar enllestides a l’abril, abans d’entrar en campanya electoral. Sembla que quedi molt, però quinze mesos passen molt i molt ràpid.
Tots els projectes a l’espai públic hauran d’estar adaptats al canvi climàtic i aquí incloem la substitució i augment de l’arbrat previst per l’Ajuntament en parcs, places i carrers de Sabadell. Ens preocupa que les caigudes d’arbres se succeeixin, creiem que cal un protocol específic per prevenir noves caigudes i un reforç de les brigades municipals. Som conscients que hem viscut un episodi de pluges excepcional per ser gener, però és equiparable a d’altres que hem viscut anteriorment en primaveres i tardors. Demanem al consistori que faci feina de marqueteria fina amb el manteniment i la cura de l’espai públic de tots.