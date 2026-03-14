“Els cotxes estacionen sobre la vorera”

Veïnat i algunes famílies de la zona del carrer de l’Escola Pia, al Centre, denuncien que les actuacions urbanístiques fetes recentment “no han millorat la seguretat ni la mobilitat dels vianants”. Segons expliquen, la situació fins i tot ha empitjorat en alguns punts. La intervenció municipal va consistir a ampliar les voreres i a situar-les al mateix nivell que la calçada, una solució habitual en carrers de plataforma única pensada per reduir la velocitat dels vehicles i prioritzar els vianants. Tanmateix, alguns veïns asseguren que aquesta configuració ha facilitat que els vehicles puguin pujar fàcilment a les voreres.
Això ha provocat, segons denuncien, que continuïn produint-se estacionaments indeguts. Expliquen que alguns cotxes aparquen als guals situats davant de l’escola del Sol i també a la vorera pròxima a l’escola Estel. Amb la nova configuració del carrer, els vehicles hi estacionen directament sobre la vorera, fet que redueix l’espai disponible per als vianants. Els veïns asseguren que aquesta situació genera dificultats de pas, especialment per a persones amb mobilitat reduïda o que utilitzen cadires de rodes. La preocupació és especialment elevada a l’entorn de l’escola Estel. Segons expliquen algunes famílies, una de les portes de sortida del centre —que utilitzen els infants d’I5— està situada a prop dels guals on sovint estacionen i, quan aquests cotxes marxen, ho fan fent marxa enrere just en el punt on les famílies esperen la sortida dels infants, fet que, segons denuncien, incrementa el risc d’atropellament. A més, afirmen que en els darrers dies fins i tot s’hi han estacionat autocaravanes, cosa que agreuja encara més els problemes d’espai i visibilitat.
"Més vigilància a la zona"
Fonts municipals confirmen al Diari que la Policia Municipal “reforçarà la vigilància a la zona per evitar que la gent estacioni de forma indeguda i garantir la seguretat de tothom, especialment dels infants i de les persones amb mobilitat reduïda”. En aquest sentit, les mateixes fonts asseguren que, paral·lelament, des del servei de Mobilitat s’analitzarà si cal incorporar nous elements físics que impedeixin aparcar sobre la vorera i reforcin la seguretat de l’espai.